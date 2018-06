Nach dem Tod der 14-Jährigen Susanna wollen heute in Mainz verschiedene Gruppen auf die Straße gehen. Den gesamten Tag über sind Demonstrationen und Kundgebungen gegen Einwanderung, aber auch gegen Rassismus geplant.

Blumen und Kerzen erinnern an die 14-jährige Susanna aus Mainz picture-alliance / dpa

Der Fall der vergewaltigten und ermordeten Susanna aus Mainz wird immer mehr zum Politikum. Verschiedene Bündnisse und Initiativen haben für Samstag Aktionen angekündigt.

Die Bürgerrechtsbewegung Solidarität meldete eine Demo in der Innenstadt an. Unter dem Motto "Stop the Violence - gegen sexualisierte Gewalt und Unterdrückung" plant eine Initiative am Hauptbahnhof eine Kundgebung und einen Zug zum Petersplatz nahe dem Schloss.

Gegen Rassismus, gegen Zuwanderung

Die "Gutmenschliche Aktion Mainz" lädt dort zu einer Trauerkundgebung ein, um sich gegen Rassismus zu wenden. Die AfD-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz will ganz in der Nähe unter dem Motto "Es reicht! Endlich Konsequenzen ziehen!" vor der Staatskanzlei demonstrieren.

Am Sonntagnachmittag wollen dann nach Angaben der Stadt etwa 50 Personen unter dem Motto "Beweg Was! Deutschland!“ gegen Flüchtlinge demonstrieren. Bisher sind drei Gegendemonstrationen mit jeweils 50 bis 100 Teilnehmern geplant.

Auch am Sonntag und Montag Kundgebungen

Am Montagabend soll es unter dem Motto "Kandel ist überall" eine weitere Kundgebung geben. Parallel lädt der Deutsche Gewerkschaftsbund zu einem stillen Gedenken auf dem Gutenbergplatz ein. Die Mainzer Polizei geht derzeit nicht davon aus, dass es Problemen oder Ausschreitungen gibt - die Beamten teilten jedoch mit, man sei auf alles vorbereitet.

Bereits am Freitagabend versammelten sich Menschen in der Nähe des Fundorts der Leiche in Wiesbaden zu einem Trauermarsch in Gedenken an Susanna. Zur Teilnehmerzahl machte die Polizei keine Angaben.

Der Körper des Mädchens aus Mainz war am Mittwoch bei Wiesbaden gefunden worden. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Ein 20 Jahre alter Iraker soll sie vergewaltigt und getötet haben. Die Polizei hatte ihn gestern in seiner Heimat festgenommen.