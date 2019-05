per Mail teilen

Um unnötigen Abfall zu vermeiden, hat das rheinland-pfälzische Umweltministerium die Mehrweg-Initiative "BecherBonus" gestartet. Mehr als 250 Filialen gehen gegen Einwegbecher vor.

320.000 Becher werden pro Stunde bundesweit weggeworfen. Dagegen wollen das rheinland-pfälzische und hessische Umweltministerium vorgehen. In der Biobäckerei Kaiser in Mainz gab Ministerin Ulrike Höfken (Grüne) mit ihrer hessischen Kollegin Priska Hinz (Grüne) am Montagmittag den Startschuss.

So funktioniert "BecherBonus"

Die Idee des "BecherBonus" startete 2016 in Hessen. Wer mit einem Mehrwegbecher kommt, wird belohnt - kriegt einen Bonus. Mindestens zehn Cent ist die Absprache. Bäckereien, Cafés und Geschäfte, die mitmachen, haben am Schaufenster die "BecherBonus"-Plakette kleben. Mehr als 250 Filialen beteiligen sich in Rheinland-Pfalz.

Der Aufkleber der "BecherBonus"-Aktion Ministerium für Umwelt Rheinland-Pfalz

"Je mehr Filialen den Kunden einen BecherBonus anbieten, umso mehr Müll könnten wir sparen", sagt Höfken. In Hessen seien seit Mitte 2017 rund 18.500 Einwegbecher durch die Aktion eingespart worden.