In Recyclingbetrieben steigt nach Angaben der Branche die Gefahr von Bränden durch Lithium-Ionen-Akkus. Schuld seien Verbraucher, die etwa Akkuschrauber nicht richtig entsorgen. Die Branche fordert einen Pfand.

In der Entsorgungsbranche brennt es nach Einschätzung des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) einmal pro Woche in einer Anlage. "Wir stellen einen Zusammenhang fest zwischen dem Anstieg von Akku betriebenen Geräten und unseren Bränden", sagte BDE-Landessprecher Rheinland-Pfalz, Thomas Pfaff im SWR-Politikmagazin Zur Sache Rheinland-Pfalz. Gesicherte Zahlen zu diesen Bränden liegen jedoch nicht vor.

Sieben Verletzte bei Brand in Bitburg

Pfaff ist auch Geschäftsführer des Entsorgungunternehmens Jakob Becker mit Hauptsitz in Mehlingen im Landkreis Kaiserslautern. Erst in der vergangenen Woche habe es in einer Unternehmensanlage am Standort Worms gebrannt. Kein großer Brand, räumte Pfaff ein. Anders dagegen verlief es Anfang August in einem Recyclingbetrieb auf dem Bitburger Flugplatz. Hier wurden sieben Mitarbeiter verletzt. Der Anlagenbetreiber hatte als Brandursache einen Lithium-Ionen-Akku im Verdacht.

"Wir haben erhebliche Probleme mit unseren Versicherern", sagte Thomas Pfaff. Zunehmend würden die Versicherungen ablehnen, die Kosten bei solchen Bränden zu übernehmen.

Als Maßnahme würden die Recyclingbetriebe ihr Personal auf die Brandgefahr aufmerksam machen, Brandschutzübungen durchführen und mit der örtlichen Feuerwehr Absprachen treffen.

50 Euro Pfand auf Akkus gefordert

Doch Pfaffs Branche hoffte, dass die Politik stärker auf Aufklärung der Verbraucher dringt. Dazu fordern die Entsorger eine Pfandpflicht in Höhe von 50 Euro für Lithium-Ionen-Batterien. Der Betrag solle beim Kauf bestimmter neuer Elektrogeräte anfallen. Von dem Vorschlag betroffen wären demnach neue Geräte mit Akkus ab einer Spannung von neun Volt - etwa E-Bikes, Scooter, Handstaubsauger oder Akkuschrauber.

Lithium-Ionen-Akkus sind leistungsfähige, aber auch anfällige Energielieferanten. Immer wieder überhitzen einzelne Modelle oder geraten sogar in Brand. In Mainz löste der Akku eines E-Bikes ein Feuer in einem Wohnhaus aus. Innerhalb des Akkus finden chemische Prozesse statt, erklärte Holger Hagen von der Mainzer Berufsfeuerwehr. Diese Prozesse können zu einem starken Temperaturanstieg führen und teils Stichflammen verursachen. Eine Gießkanne reicht zum Löschen nicht aus, besonders wenn das Löschwasser an den eingekapselten Akku nicht drankommt. In solchen Fällen könne nur die Feuerwehr helfen, sagte Hagen.