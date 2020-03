Der demografische Wandel macht vor den Gefängnistüren nicht halt. Rheinland-Pfalz bereitet sich darauf vor, dass es künftig mehr alte und pflegebedürftige Häftlinge geben wird.

Michael - sein voller Name soll nicht genannt werden - macht einen höflichen Eindruck. Wegen einiger Vergehen, unter anderem Beleidigung von Polizisten, wurde er zu Geldstrafen verurteilt. Die hat er nie bezahlt und so musste der 63-Jährige ins Gefängnis. Doch statt in der Justizvollzugsanstalt Wittlich im normalen Vollzug zu büßen, sitzt er im angrenzenden JVA-Krankenhaus seine Strafe ab: "Ich habe zwei Schlaganfälle hinter mir, einen Herzinfarkt und bin auf den Rollstuhl angewiesen."

Für JVA-Leiter Jörn Patzak ist Michael ein Beispiel dafür, dass auf die Gefängnisse in den nächsten Jahren eine demografische Herausforderung zukommen wird. "Unser Vollzugskrankenhaus ist ja für akute Fälle gedacht und keine Pflegeeinrichtung." Vier Prozent der Gefangenen in Wittlich seien älter als 61 Jahre. "Das erscheint nicht so wahnsinnig viel", erklärt er. "Aber der demografische Wandel wird vor uns nicht Halt machen. Und damit müssen wir in Rheinland-Pfalz umgehen."

Lebensabend im Gefängnis

Immer mehr Straftäter, so die Erwartung von Experten, werden künftig im Gefängnis ihren Lebensabend verbringen. Das hat mehrere Gründe: Die Lebenserwartung steigt, auch die von Strafgefangenen. Einige werden in ihrem Leben immer wieder straffällig, auch im fortgeschrittenen Alter. Andere begehen erst im hohen Alter schwere Straftaten, manchmal unter tragischen Umständen. So hatte Anfang 2019 in Speyer ein 86-Jähriger seine Ehefrau erstickt, nachdem er sie jahrelang gepflegt und dann keine Kraft mehr hatte.

Seniorengerechte Haftplätze in Wittlich Michael sitzt in seinem Haftraum im Krankenhaus auf dem Gelände der JVA Wittlich. In einigen Monaten wird der 63-Jährige in ein Altenpflegeheim ziehen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die JVA Wittlich ist die größte Justizeinrichtung in Rheinland-Pfalz. Sie wurde in den Jahren 1897 bis 1902 als "königlich preußisches Gefängnis für Männer und Frauen" erbaut. dpa Bildfunk Picture Alliance Bild in Detailansicht öffnen Blick in das derzeit einzige behindertengerechte Bad im normalen Vollzug der JVA Wittlich. Wichtig sind bei der Ausstattung zum Beispiel Haltegriffe, eine trittfreie Dusche und schnell erreichbare Alarmknöpfe. SWR Bild in Detailansicht öffnen JVA-Leiter Jörn Patzak hofft, dass im Jahr 2027 mehr barrierefreie Hafträume in der Anstalt bezugsfertig sind. Er will sich bald gelungene Beispiele in anderen Bundesländern ansehen. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Auch der Umgang mit Tod und Sterben im Gefängnis werde damit wichtiger, sagt Patzak. Sei die Straftat nicht so gravierend, könne es eine Haftunterbrechung geben. Das ermögliche dem Betreffenden letzte Tage außerhalb der Gefängnismauern. Bei dem derzeit ältesten Gefangenen in Wittlich, einem 83-jährigen Gewalttäter, sei die Staatsanwaltschaft dazu nicht bereit. Der Mann liege im JVA-Krankenhaus, dabei gehe es um reine Pflege. "Ihm geht es gesundheitlich nicht gut. Er wird hier möglicherweise sterben."

Pflegebetten, Rollatoren, Alarmknöpfe

Auf solche Gefangene sind viele Haftanstalten nicht genug vorbereitet. In Rheinland-Pfalz soll nun die JVA Wittlich vorangehen. Dort ist eine geriatrische Vollzugsabteilung geplant. Mit barrierefreien Hafträumen, höhenverstellbaren Pflegebetten, Rollatoren, behindertengerechten Bädern und Toiletten. Mit größeren Hafträumen, damit Pflegekräfte von beiden Seiten an den Gefangenen herankommen. Mit niedrigeren Schränken und Alarmknöpfen, falls jemand aus seinem Rollstuhl fällt.

JVA-Beamter ist oft der einzige Bezug im Alltag

Auch die psychosoziale Betreuung spielt eine wichtige Rolle: "Die Älteren haben außerhalb der Anstalt oft niemanden mehr. Dann ist der JVA-Beamte manchmal die einzige Bezugsperson im Alltag", sagt Patzak. Für den Umgang mit diesen Gefangenen müssten auch die Vollzugsbeamten besonders geschult werden. Häftling Michael verbringt seinen Tag "23 Stunden mehr oder weniger hier". Er meint damit sein Zimmer im JVA-Krankenhaus, das gesichert ist wie eine Gefängniszelle und Telefon sowie Fernseher hat. Kontakt zu anderen, zum Beispiel auf dem Hof, hat er nicht. "Da hört man immer dasselbe Gejammer, wer welche Krankheiten hat und wen die Frau betrogen hat."

Dauer 2:11 min Rheinland-Pfalz baut Justizvollzug um Rheinland-Pfalz baut Justizvollzug um

Konflikte zwischen älteren und jüngeren Gefangenen

Anstaltsarzt Rolf Dein bestätigt, dass viele ältere Häftlinge den Kontakt zu anderen meiden. "Sie benötigen aber die Gemeinsamkeit, mehr Kontakt und mehr Ansprache, weil sie oft dement werden und sich abkapseln." Das Verhältnis zwischen älteren und jüngeren Gefangenen sei nicht immer konfliktfrei. Das könne auf dem Hof bis zu Hänseleien der Älteren gehen. Patzak wünscht sich deshalb für die JVA auch mehr Räume, wo sich die Älteren treffen, austauschen oder gemeinsam kochen. Grundidee sei ohnehin eine Abteilung, in der die älteren Häftlinge unter sich sind.

Gefängnis in Wittlich wird ausgebaut - JVA Trier geschlossen Die Pläne für ein altersgerechtes Gefängnis in Wittlich hängen eng mit dem Umbau des Justizvollzugs in Rheinland-Pfalz zusammen. Das kleine Gefängnis in Trier wird dicht gemacht - und dafür Wittlich ausgebaut. In einem alten, denkmalgeschützten Hafthaus auf dem Gelände der JVA sollen bis 2027 für rund 41 Millionen Euro 325 neue Haftplätze entstehen. Das schafft Luft für neue, altersgerechte Räume im heute genutzten modernen Hafthaus. Die JVA Wittlich zählt zur Zeit 601 Haftplätze, davon 471 Plätze im geschlossenen und 62 Plätze im offenen Vollzug. In der JVA sind rund 360 Menschen beschäftigt.

Pläne für geriatrische Abteilung noch am Anfang

Die Planung für die geriatrische Abteilung in Wittlich steht noch am Anfang. "Eine Arbeitsgruppe entwirft erste Ideen. Und wir fahren in andere Bundesländer, um uns gelungene Beispiele anzusehen." Patzak glaubt, dass die neue Abteilung in sieben Jahren Realität sein kann. Wie viele Senioren dann in Wittlich Platz finden, ist noch unklar. Ebenso, ob Wittlich für alle älteren und pflegebedürftigen Gefangenen aus Rheinland-Pfalz zuständig sein wird.

Michael wird jedenfalls nicht mehr in die neue Senioren-Abteilung der JVA umziehen. "Ich habe hier noch fünf Monate. Dann komme ich in ein Altenpflegeheim", erzählt er. "Das ist schon geregelt." Bis dahin wünscht er sich, dass sein Antrag auf den Betrieb einer Kochplatte noch genehmigt wird. JVA-Leiter Patzak macht ihm wenig Hoffnung: "Aus Sicherheitsgründen."