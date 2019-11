An zahlreichen Orten in Rheinland-Pfalz erinnern die Menschen heute an die Pogromnacht vor 81 Jahren. Sie gilt als Beginn der systematischen Vernichtung der jüdischen Bevölkerung.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte im Vorfeld des Gedenktages, das unvorstellbare Leid der Opfer müsse immer in Erinnerung bleiben: "Wir dürfen niemals vergessen, wie es angefangen hat und zu welchen Gräueltaten Menschen fähig sein können." Im Umgang mit der Vergangenheit dürfe nichts verschwiegen oder beschönigt werden.

Gedenkveranstaltungen im ganzen Land

Rheinland-Pfalz habe eine traditionsreiche jüdische Geschichte. Bezugnehmend auf den Anschlag auf die Synagoge in Halle sagte sie: "Wir werden Antisemitismus und Gewalttaten gegen jüdische Gemeinden niemals dulden und treten ihnen mit aller Kraft des Rechtsstaats entgegen.“

Am Abend nimmt Dreyer an einer Gedenkveranstaltung in Trier teil. Weitere Gedenkveranstaltungen gibt es heute unter anderen in Bingen, Speyer, Ludwigshafen und Landau.

"Gedenken an die Opfer darf nie enden!" Josef Winkler, Grüne

Der Landesvorsitzende der Grünen, Josef Winkler, mahnte, dass das Gedenken an die Opfer - gerade in Anbetracht der aktuellen Ereignisse - nie enden dürfe. "Es liegt an uns, den rechtsnationalen Vereinen, Parteien und Organisationen Einhalt zu gebieten."

Während der Pogrome in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 verwüsteten Nationalsozialisten in Deutschland Tausende jüdische Geschäfte und Einrichtungen. Sie zündeten einen Großteil der Synagogen und Gebetshäuser an und zerstörten jüdische Friedhöfe. Hunderte jüdische Bürger wurden verschleppt und getötet.

Bis zum Kriegsende 1945 wurden im Holocaust etwa sechs Millionen Juden ermordet.