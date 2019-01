Am 19. Januar 1919 durften Frauen erstmals wählen und gewählt werden. Ein großer Schritt für die Gleichberechtigung - wie diese weiter vorangetrieben werden kann, ist heute Thema in Kaiserslautern.

Die Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis Kaiserslautern haben am Samstagvormittag zu der öffentlichen Veranstaltung mit anschließender Diskussion in der Burgherrenhalle in Hohenecken eingeladen. Frauenministerin Anne Spiegel (Grüne) wird in einer Rede darauf zurückblicken, wie sich die Gleichstellung von Frauen in den vergangenen 100 Jahren entwickelt hat.

Spiegel hatte am Montag eine Antisexismus-Kampagne "Laut Stark" vorgestellt. Ziel dieser sei es, Maßnahmen gegen Sexismus am Arbeitsplatz zu entwickeln. Jede Frau solle sich gegen Sexismus und Diskriminierung stellen.

Der Kampf um die Rechte der Frau

Gleich der erste Aufruf der Übergangsregierung nach dem Sturz der Monarchie im Jahr 1918 hatte es in sich. So juristisch-sachlich formuliert, so revolutionär sein Inhalt. Brachte er doch den Frauen in Deutschland nicht weniger als das allgemeine Wahlrecht.

"Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht auf Grund des proportionalen Wahlsystems für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu vollziehen." Aufruf des "Rates der Volksbeauftragten" am 12. November 1918

Mit einem Federstrich wurden am 12. November 1918 plötzlich 18 Millionen Frauen in Deutschland wahlberechtigt - neben 15 Millionen Männern. Fortan durften sie wählen und gewählt werden. Erstmals an die Urne traten sie schließlich bei den Wahlen zur Deutschen Nationalversammlung im Januar 1919. Übrigens: Mit einer Wahlbeteiligung von über 80 Prozent standen die Frauen den Männern in nichts nach.

Eva Weickart, Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Rheinland-Pfalz, sagt: "Durch das Wahlrecht wurden die Frauen erstmals zu Staatsbürgerinnen." Allerdings habe das nichts an der "ansonsten rechtlich miserablen Stellung der Frau" im Bürgerlichen Gesetzbuch geändert, so die Mitautorin einer Broschüre zum Thema "100 Jahre Frauenwahlrecht in Rheinland-Pfalz".

Ein Plakat der SPD Neuwied aus dem Jahr 1919 lädt zur "Grossen Männer und Frauen-Versammlung". Deren Thema: "Die Frau und die Wahl zur National-Versammlung". LAG

Frauenkampf im Turnverein

Schon zur Kaiserzeit hatten Frauen auch in den Gebieten des heutigen Rheinland-Pfalz für ihre Rechte und für politische Mitsprache gekämpft. Dazu organisierten sie sich in Frauenvereinen, wie sie zwischen Koblenz und Landau, Trier und Mainz zu Dutzenden entstanden. Mancherorts schlossen sich Frauen wie in Mainz getarnt zum "Damen-Turn-und-Spiel-Klub" zusammen, andernorts war bereits der Vereinsname Programm, zum Beispiel beim "Verein für Frauenstimmrecht" mit seiner Ortsgruppe in Worms.

Das heutige Land Rheinland-Pfalz bestand 1918 noch nicht. Das Gebiet war Teil mehrerer Länder. SWR

Auf dem Gebiet des heutigen Landes Rheinland-Pfalz, das seinerzeit zu unterschiedlichen Herrschaftsbereichen gehörte, war vor allem der traditionelle, bürgerliche Teil der Frauenbewegung vertreten, erzählt Eva Weickart. Diesen Frauen sei es es wichtiger gewesen, sich für mehr Mitsprache in der Kommunalpolitik stark zu machen als für das allgemeine Wahlrecht zu kämpfen, wie das die sozialistischen Frauen taten. Bis 1918 waren Frauen nämlich auch auf kommunaler Ebene politisch weitestgehend ausgeschlossen oder durch einen "männlichen Bevollmächtigten" bevormundet.

Kommunales Wahlrecht von Frauen vor 1918 Pfalz (Bayern) Stimmabgabe durch den Mann bei Landgemeindewahlen Rheinhessen Stimmabgabe durch den Mann bei Kreistagswahlen Fürstentum Birkenfeld Kein Stimmrecht bei Stadt- und Gemeindewahlen Provinz Hessen-Nassau Stimmabgabe durch den Mann bei Gemeindewahlen Rheinprovinz Beschränkte Mitwirkung bei Kreistagswahlen durch den Mann

Bis zur ersten Teilnahme an Kommunalwahlen mussten sich die Frauen aber selbst nach Einführung des allgemeinen Wahlrechts zunächst noch gedulden. In den deutschen Ländern wurde das Kommunalwahlrecht nämlich erst nach und nach umgesetzt. In der bayrischen Pfalz zum Beispiel durften die Frauen erstmals im April 1920 auf Gemeindeebene wählen.