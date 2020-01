Die Türkei hat erneut eine mutmaßliche deutsche Anhängerin der Terrormiliz IS abgeschoben. Die 29-jährige Lisa R. aus Idar-Oberstein sei am späten Freitagabend auf dem Frankfurter Flughafen festgenommen worden, teilte die Bundespolizei mit.

Die Frau traf nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit einem fünfjährigen Jungen und zwei Mädchen im Alter von zwei Jahren an Bord einer deutschen Maschine aus Istanbul ein. Mitarbeiter des Jugendamtes nahmen die Kinder in Obhut.

In Deutschland liege gegen die Frau ein Haftbefehl wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor, hatte das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz bestätigte dem SWR, dass gegen Lisa R. ein Verfahren laufe.

Vier "Terroristenkämpfer" abgeschoben

Das türkische Innenministerium hatte am Freitag bekanntgegeben, dass vier "Terroristenkämpfer" mit deutscher Staatsbürgerschaft abgeschoben worden seien. Nähere Auskünfte zu konkreten Vorwürfen oder Zielort gab das Ministerium wie üblich nicht. Die türkischen Angaben sind generell mit Vorsicht zu betrachten: In die Zahlen zu angeblichen "Terroristenkämpfern" fließen auch immer wieder die mitreisender Kinder ein. Auch in diesem Fall könnte das so sein.

Lisa R. 2014 nach Syrien ausgereist

SWR-Informationen zufolge war Lisa R. 2014 über die Türkei nach Syrien ausgereist. Sie schloss sich drei Mitgliedern einer somalischen Familie an, die ebenfalls in Idar-Oberstein wohnten. Eines dieser Familienmitglieder heiratete die Konvertitin. Der Ehemann soll bereits 2015 in Syrien ums Leben gekommen sein. Die weiteren Stationen von Lisa R. in Syrien sind unklar. Sicher ist aber, dass sie drei in Syrien geborene Kinder hat.

Die Türkei führt seit Wochen Menschen mit angeblichen Verbindungen zu Terrororganisationen in ihre Heimatländer zurück. Erst Anfang Dezember hatte Ankara eine mutmaßliche IS-Unterstützerin mit vier Kindern nach Deutschland abgeschoben. Die Frau war nach ihrer Ankunft in Frankfurt verhaftet worden; das Jugendamt nahm die Kinder in Obhut.

Gefangene von Kurdenmiliz übernommen

Das türkische Militär hatte am 9. Oktober in Nordsyrien nahe der Grenze zur Türkei eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG begonnen, die von der türkischen Regierung als Terrororganisation betrachtet wird. Dabei wurden offiziellen Angaben zufolge 287 Anhänger der Terrormiliz IS festgenommen, darunter Frauen und Kinder. Die YPG hatte zahlreiche IS-Kämpfer und Angehörige in Haft gehalten.