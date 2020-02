per Mail teilen

Wegen einer gesichteten Drohne hat der größte deutsche Flughafen in Frankfurt am Samstagabend den Flugbetrieb für eine Stunde eingestellt. Die Deutsche Flugsicherung hatte am Abend keine Starts und Landungen mehr genehmigt, sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport. Flüge mussten umgeleitet werden.