Treiben Toiletten fürs dritte Geschlecht tatsächlich nur die "Latte-Macchiato-Fraktion in Berlin" um, wie CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer witzelte? Nein - auch in Rheinland-Pfalz beschäftigt man sich mit dem Thema.

Menschen, die sich weder als Frau noch als Mann sehen, können sich seit Dezember offiziell als "divers" im Geburtenregister eintragen lassen. Das Bundesverfassungsgericht hatte diese dritte Geschlechtsoption neben männlich und weiblich gefordert. Seit dem 22. Dezember hat der Bund das sogenannte dritte Geschlecht im Personenstandsrecht festgeschrieben.

Was folgt aus dieser dritten Geschlechtsoption? Im Baurecht zum Beispiel beziehen sich Regelungen auf das Geschlecht. So heißt es in der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz: "Gebäude, die für einen größeren Personenkreis bestimmt sind, müssen eine ausreichende Zahl von Toiletten in nach Geschlechtern getrennten Räumen haben."

Bauministerium prüft neue Rechtslage

Auch im Bundesrecht werden laut rheinland-pfälzischem Bauministerium "geschlechtsabhängige Anforderungen" an Toiletten gestellt, etwa für Gaststätten oder Arbeitsstätten. So sind für größere Betriebe nach weiblichen und männlichen Beschäftigten getrennte Toiletten-, Wasch- und Umkleideräume vorgeschrieben. Das Landesbauministerium teilte auf SWR-Anfrage mit: "Welche Auswirkungen die Veränderungen des Personenstandsgesetzes aus dem letzten Jahr auf die baurechtlichen Bestimmungen haben, wird derzeit in verschiedenen Gremien diskutiert."

Diskutiert wird auch über Schultoiletten. In Bayern gibt es in einigen Fällen bereits Pläne, beim Neubau von Grundschulen eine Toilette für das sogenannte dritte Geschlecht einzurichten - neben den Toiletten für Jungen und Mädchen. In Rheinland-Pfalz ist dem Bildungsministerium keine Schule bekannt, die eine solche Toilette plant. Das Ministerium hätte allerdings auch keinen Einfluss auf bauliche Entscheidungen. Diese würden ausschließlich vom Schulträger getroffen.

Uni Koblenz-Landau plant Intersex-Toiletten

Generell sei es gut, dass dieses wichtige Thema jetzt diskutiert werde. Die Diskussion über geschlechtsneutrale Toiletten verdeutliche plastisch die Hürden, denen sich inter- und transsexuelle Menschen im Alltag vielfach gegenüber sähen. Das Bildungsministerium werde ernsthaft Schritte prüfen, um für alle Schüler ein diskriminierungsfreies schulisches Umfeld zu schaffen. An der Universität Koblenz-Landau gibt es laut rheinland-pfälzischem Wissenschaftsministerium bereits den Plan, bei Neubauten Toiletten für das sogenannte dritte Geschlecht zu berücksichtigen.

In diese Richtung geht auch die Forderung der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (dgti). Bei Neubauten oder umfassenden Sanierungen sollte eine dritte Toilette eingeplant werden, sagte die dgti-Vorsitzende Petra Weitzel aus Mainz. Bei Altbauten setze ihr Verband auf pragmatische Lösungen. Die Einteilung nach Frauen- und Männertoiletten könne aufgehoben werden. Alle Toiletten seien dann frei für alle Geschlechter. Unterschieden würde nur noch nach Toiletten mit Kabinen und mit Urinalen.

Integrationsministerium will WC für alle Geschlechter einrichten

Das für Gleichstellung zuständige rheinland-pfälzische Integrationsministerium will eine Toilette im Ministerium einrichten, die ausdrücklich für alle Geschlechter zur Verfügung steht. "Dies sind kleine Schritte im Alltag zur Anerkennung der Menschen mit einem anderen Geschlecht als männlich oder weiblich“, teilte das Ministerium auf SWR-Anfrage mit.