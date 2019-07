per Mail teilen

Die CDU-Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag kritisiert die Landesregierung im Zusammenhang mit dem sogenannten Digitalpakt für Schulen. Das Bildungsministerium widerspricht.

Der Vorwurf der CDU: Noch immer fehlten konkrete Regeln, damit die Schulen zielgerichtet digitale Medien anschaffen können. Die CDU-Landtagsabgeordnete Anke Beilstein sagte, ohne genaue Vorgaben drohten an Schulen millionenschwere Fehlinvestitionen. Außerdem müsse das Land dringend dafür sorgen, dass es an jeder Schule schnelles Internet gebe.

Ministerium: Förderrichtlinien sind fertig

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium wies die Kritik zurück. Die Förderrichtlinien für den Digitalpakt seien fertig. Welche digitalen Medien Schulen konkret anschaffen können, werde in Kürze in einem Leitfaden veröffentlicht. Durch den Digitalpakt bekommt das Land in den nächsten Jahren vom Bund 241 Millionen Euro, damit Schulen zum Beispiel Computer, Beamer oder WLAN anschaffen können.