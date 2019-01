Passagiere müssen sich am Dienstag auf massive Einschränkungen am Flughafen Frankfurt einstellen. Das dortige Sicherheitspersonal plant einen eintägigen Warnsteik.

Erst Berlin, dann Düsseldorf, Köln und Stuttgart, jetzt Frankfurt: Der Tarifkonflikt des Sicherheitspersonals erreicht am Dienstag Deutschlands größten Flughafen. Auch in Leipzig/Halle, Erfurt und Dresden sind Warnstreiks geplant. Passagiere müssen sich auf massive Einschränkungen einstellen.

Feldbetten, Verpflegung und Decken

Die Vorbereitungen auf den Warnstreik am Flughafen Frankfurt laufen bereits. Wie ein Sprecher des Flughafens sagte, soll sich ein spezielles Team um die Passagiere kümmern, die wegen des Streiks nicht wie geplant in einen Flieger steigen können. Dazu gehöre etwa die Bereitstellung von Verpflegung, Decken und Feldbetten.

Warnstreik könnte Flughafen Frankfurt lahmlegen

Der Ausstand am kommenden Dienstag könnte den Flughafen in Frankfurt weitgehend lahmlegen. Die Gewerkschaften Verdi und DBB haben die etwa 5.000 Mitarbeiter, die dort für die Kontrolle von Passagieren und Fracht zuständig sind, zu einem fast ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Fraport-Sprecher empfiehlt: Flughafen meiden

"Auch wenn wir gut vorbereitet sind, wir empfehlen Reisenden während des Streiks nicht zum Flughafen zu kommen", sagte der Sprecher. Besser sei es, wenn sich die Menschen bei den Airlines nach Umbuchungen oder sonstigen Alternativen erkundigten. "Die Sicherheitskontrollen außerhalb des Transitbereichs werden nicht besetzt sein. Fluggäste, die ab Frankfurt reisen, werden daher während der gesamten Streikdauer keine Möglichkeit haben, ihren Flug zu erreichen", teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit.

Zwischenlandungen nicht betroffen

Reisende die in Frankfurt zwischenlanden und bereits kontrolliert wurden, müssen - sofern sie im Sicherheitsbereich bleiben - nicht mit Komplikationen rechnen. Das seien etwa 60 Prozent aller Passagiere, sagte der Fraport-Sprecher. Wäre kein Streik, würden am kommenden Dienstag am Flughafen in Frankfurt normalerweise etwa 135.000 Passagiere abgefertigt