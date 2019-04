Bei Fernwanderwegen denkt man erst mal an Jakobsweg und Alpenüberquerung: Doch seit zehn Jahren gibt es ab Trier den Eifelsteig. Zehn Gründe, diesen Wanderweg mal auszuprobieren.

1. Spektakuläre Landschaften

Wälder, Maare Burgen: Der Eifelsteig bietet auf 313 Kilometern viel Abwechslung. "Das besondere am Eifelsteig ist seine Vielfalt", sagt Wolfgang Reh von der Eifeltouristik, einer der Mitbegründer des Wanderweges, dem SWR. Offiziell eröffnet wurde der Eifelsteig am 4. April 2009 mit einer Wanderung von Mirbach in der Vulkaneifel bis ins nordrhein-westfälische Alendorf. Einige Eindrücke vom Weg, wie er heute aussieht, gibt es hier im Video:

Dauer 01:00 min Eifelsteig feiert Jubiläum Ordentlich Höhenmeter und hunderte Kilometer in 15 Etappen - der Eifelsteig hat einiges zu bieten. Besonders ist an diesem Wanderweg die große Vielfalt an Landschaftsformen.

2. Gute Infrastruktur

Über 50 Hotels, Ferienwohnungen, Jugendherbergen und Campingplätze sowie Einkehrmöglichkeiten stehen in den Orten am Wanderweg zur Verfügung. Weitere Hotels oder Ferienwohnungen, die nicht direkt am Steig liegen, bieten Transfermöglichkeiten zum nächsten Einstieg in den Eifelsteig.

"Die Qualität in den Betrieben ist in den zehn Jahren gestiegen. Für Übernachtungsbetriebe, Gastronomie und Einzelhandel ist der Eifelsteig eine feste Größe." Wolfgang Reh, Mitbegründer des Eifelsteigs

3. Unterteilt in 15 Etappen

Die 313 Kilometer lange Strecke ist in 15 Einzeletappen aufgeteilt. Und zwar so, dass die Etappen an einem Tag zu bewältigen sind und es am Ende eine Übernachtungsmöglichkeit gibt. Die Etappen sind jeweils um die 20 Kilometer lang. Hier auf der Karte sind alle Etappen mit ihren Sehenswürdigkeiten eingezeichnet.

4. Eine jahrelange Teamarbeit

Zwei Bundesländer, 30 Wegepaten des Eifelvereins und einige Kommunen und Förster: Für den Eifelsteig hat die Eifel Tourismus Gmbh mit vielen Partnern und Förderern zusammengearbeitet.

"Schon bevor die ersten Schilder aufgestellt wurden, war das Interesse enorm." Wolfgang Reh, Mitbegründer des Eifelsteigs

Schon 2003 gab es erste Überlegungen für einen Weg durch die Eifel. Eine Wanderbefragung brachte schließlich das Ergebnis, dass ein Fernwanderweg in der Eifel fehlte. Der andere große Fernwanderweg in Rheinland-Pfalz, der Rheinsteig, wurde etwa zur selben Zeit geplant.

5. Die Maare

Elf Maare hat die Eifel und drei davon liegen direkt am Eifelsteig. Doch auch die anderen sind nicht weit weg und lohnen für einen kleinen Abstecher.

6. Ein gutes Training

Einige Höhenmeter liegen zwischen Trier und Kornelimünster. Davon sind 7.746 Meter Aufstieg und 8.014 Meter Abstieg - das entspricht insgesamt schon fast einer Mount-Everest-Besteigung (8.848 Höhenmeter).

7. Die Felslandschaft

"Wo Fels und Wasser dich begleiten" lautet das Motto des Wanderwegs. Höhlen, steile Felswände, Wasserfälle und Burgen säumen den Weg. "Reizvolle Landschaft" ist auch einer der Kriterien, warum der Eifelsteig als Premiumwanderweg zertifiziert ist. Außerdem gehört er zu den "Top Trails of Germany".

Felsen am Eifelsteig Etwas abseits vom Wanderweg bei Etappe 7 ab Gerolstein sind die Eis- und Mühlsteinhöhlen zu besichtigen: dunkel, unheimlich, abenteuerlich und im Winter mit großen Eiszapfen verziert. Foto: Eifel Tourismus GmbH, Dominik Ketz Eifel Tourismus GmbH, Dominik Ketz Bild in Detailansicht öffnen Interessante Felsformationen gibt es immer wieder entlang des Weges, wie hier der Felsen bei der Großlittgermühle im Salmtal bei Etappe 3 ab Bruch. Foto: Eifel Tourismus GmbH, Dominik Ketz Eifel Tourismus GmbH, Dominik Ketz Bild in Detailansicht öffnen Etwa auf der Hälfte von Etappe 1 ab Trier ist die Genovevahöhle zu sehen: Etwa 15 Meter breit und 10 Meter hoch ist sie ganz schön groß. Und eine Sage über die Gemahlin des Pfalzgrafen ist mit ihr verknüpft. Foto: Eifel Tourismus GmbH, Dominik Ketz Eifel Tourismus GmbH, Dominik Ketz Bild in Detailansicht öffnen Ebenfalls auf Etappe 1 ab Trier, durchquert der Eifelsteig-Wanderer das Butzerbachtal mit seinen Felsen und Wasserfällen. Foto: Eifel Tourismus GmbH, Dominik Ketz Eifel Tourismus GmbH, Dominik Ketz Bild in Detailansicht öffnen

8. Die Partnerwege

27 Wege zweigen vom Eifelsteig nochmal ab: Darunter die sogenannten Muße-Pfade, die Burgen-Route, der Gerolsteiner Felsenpfad, der Maare-und-Thermen-Pfad und der Vulcano-Pfad. Eine Übersicht über die Partnerwege des Eifelsteigs gibt es hier bei der Eifelsteig Touristik.

9. Die Wildkatze

Manchmal werden sie sogar "Eifeltiger" genannt: Die Wildkatzen. Die Wildkatze war um 1900 in Deutschland fast ausgestorben. Heute spielt die Eifel unter anderem durch den Nationalpark eine wichtige Rolle zum Erhalt der Art: Rund 1.000 der geschätzt 5.000 Tiere in ganz Deutschland leben in der Eifel. Wenn man in der Dämmerung wandert, könnte man mit sehr viel Glück eine zu sehen bekommen.

SWR SWR -

10. Das Angebot soll noch erweitert werden

Zehn Jahre sind rum, doch was passiert in den nächsten zehn Jahren? Laut Eifelsteigmitbegründer Wolfgang Reh ergab eine jüngste Wanderstudie, dass Stressabbau eines der Hauptmotive bei der Wanderlust sei. Dahingehend soll das Angebot ausgweitet werden.

"Wir müssen schauen, dass wir noch mehr Plätze mit Verweilqualität anbieten." Wolfgang Reh, Mitbegründer des Eifelsteigs

Und noch was soll dem Stressabbau fördern: Das Verkürzen der Distanzen. "Nicht jeder will so weit laufen, da müssen wir differenziert drauf eingehen", sagt Wolfgang Reh. 15 Kilometer sei vielen mehr als genug.