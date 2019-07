Autofahrer müssen an diesem Wochenende viel Geduld mitbringen - in Rheinland-Pfalz besonders auf der A61. Denn der Reiseverkehr in Deutschland dürfte seinen Höhepunkt erreichen.

Zeugnisausgabe und dann ab in die Ferien heißt es für 2,5 Millionen Schüler, 200.000 Lehrer und ihre Familien am Freitag in Nordrhein-Westfalen. Viele aus Deutschlands größtem Bundesland machen sich dann auf den Weg in den Urlaub. Damit sind alle Länder außer Bayern und Baden-Württemberg in den mehrwöchigen Ferien. Der ADAC erwartet deswegen "eines der schlimmsten Reisewochenenden".

Wartezeiten in Richtung Süden - und zurück

Mit viel Verkehr rechnet der Verkehrsclub vor allem auf den Fernstraßen in Richtung Nord- und Ostsee sowie auf den Weg in den Süden. Auch auf den Autobahnen in Österreich, Kroatien, Frankreich, Italien und der Schweiz kann es zu Staus kommen. Bei der Fahrt zurück in die Heimat müssen sich Autofahrer an der Grenze nach Deutschland auf lange Wartezeiten bei den Einreisekontrollen einstellen.

Lkw stehen auf der A 93 Richtung Österreich im Stau. dpa Bildfunk Picture Alliance

Laut ADAC sind folgende Strecken besonders belastet:

A1 / A3 / A4 Kölner Ring

A1 Bremen - Hamburg - Puttgarden

A2 Oberhausen - Hannover - Berlin

A3 Köln - Frankfurt - Nürnberg

A4 Erfurt - Dresden - Görlitz

A5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A6 Metz/Saarbrücken - Kaiserslautern - Mannheim

A7 Hamburg - Flensburg

A7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 Berlin - Nürnberg - München

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A93 Inntal-Dreieck - Kufstein

A95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München