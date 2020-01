Das US-Militär hat Rheinland-Pfalz stark geprägt. Fast 30 Jahre vor der Gründung des Bundeslandes waren schon amerikanische Soldaten hier stationiert. Dieser 100-jährigen Präsenz gedenkt der Landtag heute mit einer Feierstunde.

Mehr als 50.000 Amerikaner leben in Rheinland-Pfalz, die US-Streitkräfte sind der fünftgrößte Arbeitgeber im Bundesland und die Air Base Ramstein ist einer der wichtigsten Standorte der US-Air-Force in Europa.

Amerikanische Soldaten waren schon nach dem Ersten Weltkrieg im Raum Koblenz stationiert, fast 30 Jahre vor der Gründung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. An die 100-jährige amerikanische Präsenz an Rhein und Mosel erinnert der Mainzer Landtag heute mit einer Feierstunde. Dazu werden auch der Kommandeur der US-Armee im Europa-Hauptquartier, General Christopher Cavoli, und rund 150 weitere Gäste erwartet.

250.000 Soldaten nach dem Ersten Weltkrieg

Fast 250.000 US-Soldaten kamen nach dem Ersten Weltkrieg als Besatzer an den Rhein. Die meisten von ihnen mussten zwischen Trier und dem Westerwald untergebracht werden. Unter ihnen war als Adjutant auch der spätere Friedensnobelpreisträger George C. Marshall (1880-1959). Nach ihm wurde das Konjunkturprogramm der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg benannt, mit dem Historiker den rasanten wirtschaftlichen Aufstieg Deutschlands verbinden. Weite Teile der Region Trier-Koblenz waren bis 1923 Besatzungszone.

Nach dem Ersten Weltkrieg in Montabaur: "Doughnuts" für "Doughboys" - US-Soldaten bekommen Frischgebackenes picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Mit den "Doughboys" ("Teigjungs"), wie die Soldaten umgangssprachlich genannt wurden, kam bereits amerikanische Kultur an den Rhein. Wegen Platzmangels wurden Soldaten auch in Privathäusern einquartiert. Auf einmal aßen ehemalige Gegner gemeinsam zu Abend. Fraternisierung, also "Verbrüderung" mit den Deutschen, war den US-Amerikanern verboten. Durch die Wohnsituation und das gemeinsame Leben war das aber schlicht unmöglich. Mindestens 200 Kinder amerikanisch-deutscher Beziehungen kamen in dieser Zeit allein in Koblenz zur Welt, die Dunkelziffer gilt als hoch. Der in Andernach am Rhein geborene Schriftsteller Charles Bukowski (1920-1994) entstammt auch einer solchen Beziehung. Auch Hollywoodstar Bruce Willis wurde in Idar-Oberstein als Sohn eines hier stationierten US-Soldaten geboren.

Das Besatzungsgebiet der USA nach dem Ersten Weltkrieg erstreckte sich zunächst linksrheinisch entlang der Mosel, zwischen Trier und Koblenz. SWR

Im Frühjahr 1945 trafen wieder US-amerikanische Besatzungssoldaten in Rheinland-Pfalz ein. Sie bauten im Laufe der Zeit sieben Militärflugplätze im Land. Nach Ende des Kalten Krieges 1991 wurden aus vielen Städten und Regionen US-amerikanische Streitkräfte abgezogen. Nur zwei Militärflughäfen sind heute in dieser Funktion noch in Betrieb: Ramstein und Spangdahlem.

Mit 35.000 US-Soldaten gilt Deutschland noch immer als wichtigster Stützpunkt der USA in Europa. Mehr als die Hälfte davon - rund 18.500 - sind in Rheinland-Pfalz an zehn Orten stationiert. Dazu kommen nach Angaben des Innenministeriums etwa 11.000 Zivilbeschäftigte und rund 21.000 Familienangehörige. "Die Streitkräfte sind natürlich ein wertvoller Wirtschaftsfaktor", sagt Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) von der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Die US-Streitkräfte hätten die Wertschöpfung der Militärgemeinde Kaiserslautern inklusive Ramstein für die regionale deutsche Wirtschaft schon vor fünf Jahren auf rund 2,35 Milliarden US-Dollar beziffert, heißt es im Innenministerium.

Militärhospital als großes aktuelles Bauprojekt

Die US-Streitkräfte investieren auch kräftig in Rheinland-Pfalz. Der Bau des größten amerikanischen Militärhospitals außerhalb der Vereinigen Staaten im pfälzischen Weilerbach soll bis Ende 2024 fertig sein und das Krankenhaus in Landstuhl aus den 1950er Jahren ablösen. Das neue Hospital werde rund 4.000 Räume und Platz für 68 bis 93 Krankenbetten haben, heißt es bei Amt für Bundesbau in Mainz. Der US-Kongress stellt dafür rund 990 Millionen Dollar zur Verfügung, der Bund beteiligt sich an den Planungskosten mit etwa 151 Millionen Euro. Zudem sind elf neue Schulen innerhalb der nächsten zehn Jahre geplant sowie Wohnungen und Lager für die Streitkräfte.

Armee und US-Firmen als Arbeitgeber

US-Firmen sind häufig Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz, etwa der Bau- und Landmaschinenhersteller John Deere, der Parfüm- und Kosmetikkonzern Coty oder der Grill-Experte Weber-Stephen. Bei der Armee sind rund 7.200 deutsche Ortskräfte an US-Standorten im Bundesland beschäftigt. So sei etwa die Air Base Spangdahlem "ein bedeutender und ein guter Arbeitgeber", sagt Ortsbürgermeister Alois Gerten (parteilos). In einem großen Radius um den Flugplatz seien über 2.000 Wohnungen von deutschen Vermietern für US-Militärangehörige am Markt. Und Dutzende kleinere und mittelständische Firmen setzten Aufträge von insgesamt etlichen Millionen Euro um.

Amerikanische Präsenz in der Musik und im Sport

Amerikaner an Rhein und Mosel, das ist jedoch noch viel mehr als Armee, Politik und Wirtschaft. Da sind vor allem die Musik und der Sport. Das US-Militär hatte schon in der ersten Besatzungszeit nach dem Ersten Weltkrieg nicht nur Kaugummi und Coca Cola im Gepäck, es hatte auch den Exportschlager Jazz dabei. Und die Army bot für ihre GIs, was in der fernen Heimat musikalisch Rang und Namen hatte: Trompeter Miles Davis feierte bereits 1960 in Kaiserslautern einen großen Erfolg, Saxofonist John Coltrane 1963.

Der erste Deutsch-Amerikaner in der Fußball-Bundesliga war ein Pfälzer: Thomas "Tom" Dooley, 1961 als Sohn eines US-Soldaten und einer Deutschen in Bechhofen geboren. Mit dem 1.FC Kaiserslautern wurde er Deutscher Meister und Pokalsieger.

Deutsch-Amerikaner im FCK-Trikot: Tom Dooley (l.). picture-alliance / Reportdienste picture alliance

Es folgten weitere US-Boys, etwa Conor Casey (FSV Mainz 05) und Charlie Rugg (Eintracht Trier und FK Pirmasens). Doch längst nicht nur Fußball - auch American Football, Basketball, Baseball und Rugby wird in Rheinland-Pfalz gespielt.