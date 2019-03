Bei Sänger Thomas Anders ist die Fastenzeit an Fastnacht schon wieder vorbei: "Meine Frau und ich machen jeden Januar eine Fastenkur in Form von Entgiftung. Also keinen Alkohol, keinen Zucker, keine Kohlehydrate und ganz wenig Fett", erzählt der Sänger aus Koblenz. "Über einen Zeitraum von drei bis vier Wochen ist das sehr erholsam für den Körper und man fühlt sich unglaublich vital."

SWR Torsten Silz