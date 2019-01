per Mail teilen

In Winnweiler im Donnersbergkreis hat die Polizei einen Mann angeschossen und verletzt. Er soll die Beamten zuvor mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Den Angaben zufolge waren die Beamten am Sonntagabend zu einem Familienstreit gerufen worden. Vor Ort richtete einer der Beteiligten eine Waffe auf die Polizisten. Daraufhin hätten sie geschossen, so die Polizei. Nach SWR-Informationen wurde dem Mann in die Hand geschossen und musste ins Krankenhaus. Die Kriminaldirektion Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen.