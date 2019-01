Rund 130.000 Euro Falschgeld soll ein 30-Jähriger in Trier in Umlauf gebracht haben. Dafür muss er sich nun vor Gericht verantworten. Das Landeskriminalamt will mit Tipps Verbraucher schützen.

Laut Anklage soll der Mann im August 2013 beim Ankauf von Falschgeld als Kontaktmann aufgetreten sein. Im November 2014 soll er 3.000 Euro zum Ankauf von Falschgeld bereitgestellt haben. Die rund 130.000 Euro-Falschgeld sollen unter anderem in der Region Trier in Verkehr gebracht worden sein. Vier weitere Männer wurden bereits rechtskräftig verurteilt. So schützen Sie sich vor Falschgeld Der Betrug mit Falschgeld wiegt schwer, denn sie bringt auch den Geschädigten in große Erklärungsnot. Erkennt dieser die Blüte nicht, könnte es beim nächsten Einkauf sehr unangenehm für ihn werden. Dieser muss dann beweisen, dass er der Betrogene ist und nicht von der Fälschung wusste. Eine wissentliche Weitergabe wäre strafbar. Handelt es sich tatsächlich um Falschgeld, sollte schnellstmöglich die Polizei informiert werden. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz empfiehlt daher, Bargeld beim Erhalt genau zu prüfen. Wer Falschgeld dennoch in seiner Geldbörse findet, sollte ein paar Tipps beachten. Falscher Fünfziger bei Betrügern beliebt Grundsätzlich seien die Falschgeldzahlen in Rheinland-Pfalz leicht rückgängig, teilte das LKA mit. Mit rund 70 Prozent aller Fälschungen seien die am häufigsten gefälschten Banknoten weiterhin die 50-Euro-Scheine. Auffällig dabei sei, dass etwa 80 Prozent der falschen Fünfziger Scheine aus der alten Serie, die bis Mitte 2017 gedruckt wurde, stammen. Diese seien nicht mehr geläufig und würden dadurch eher nicht als falsch erkannt, so das LKA. Fühlen - Sehen - Kippen Bei den neuen Scheinen soll besonders das Porträtfenster den Fälschern die Arbeit erschweren. Hielte man den Schein gegen das Licht, würde ein Bildnis der griechischen Mythengestalt Europa sichtbar. Der aufgedruckte Wert auf der linken unteren Seite ändert zudem beim Kippen des Scheins je nach Blickwinkel die Farbe von Smaragdgrün in Tiefblau. Das Landeskriminalamt empfiehlt diese Sicherheitsmerkmale immer in Ruhe und genau zu prüfen. Dabei gilt grundsätzlich, dass nicht der gute Gesamteindruck eines Geldscheins zählt, sondern viele kleine Details. Der Vergleich mit einem zweiten Geldschein, wird auch empfohlen. Der zweite entscheidende Tipp des LKA: Nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Und immer mehrere Merkmale nach dem Motto "Fühlen - Sehen - Kippen" zu überprüfen – so heißt es bei der Bundesbank. Wie genau, das zeigt ein kurzer Film des Landeskriminalamtes: