In der Affäre um falsch verbuchte Nebeneinkünfte von Kommunalpolitikern liegen dem SWR neue Details vor. Demnach wusste die Kommunalaufsicht früher als bislang bekannt, dass sich die Rechtsform des Stadtwerke-Dienstleisters Thüga ändern könnte.

Aus einem nicht-öffentlichen Stadtratsbeschluss aus Koblenz geht hervor, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) schon vor mehr als zehn Jahren über den geplanten Eigentümerwechsel bei der Thüga informiert wurde. Das hat eine Sprecherin der ADD dem SWR bestätigt.

Die Änderung der Rechtsform ist entscheidend: Solange die Thüga ein Privatunternehmen war, durften die Oberbürgermeister und Bürgermeister die Einkünfte für ihre Mandate in Thüga-Germien behalten. Mit der Kommunalisierung der Thüga hätten sie dieses Geld aber teilweise an die Kommunen abgeben müssen. Das taten sie nicht - den betroffenen Städten entgingen so rund 220.000 Euro.

Ziel 2009: kommunale Mehrheit

Im Stadtratsbeschluss von 2009 geht es um eine indirekte Beteiligung der Stadt Koblenz an dem Stadtwerke-Dienstleister Thüga, der zum damaligen Zeitpunkt noch eine private Tochter des Energieunternehmens E.ON war. Geschehen sollte dies über die Energieversorgung Mittelrhein (EVM), die damals mehrheitlich im Besitz der Stadt Koblenz war. Über ein Bieterkonsortium wollte sich die EVM Anteile an der Thüga sichern, um "das kommunale Netzwerk in der Energiewirtschaft weiter zu stärken". Ziel sei "eine deutliche kommunale Mehrheit in der neuen Eigentümerstruktur nach einem Erwerb".

Dass das Hauptziel der Beteiligung an der Thüga das Erreichen einer kommunalen Mehrheit war, wird auch an anderer Stelle in dem Papier deutlich: "Durch die Verkaufsüberlegungen der E.ON bietet sich aktuell die einmalige Gelegenheit, einen mehrheitlich kommunalen Anteilsbesitz an der Thüga zu sichern (...). Durch einen gelungenen Erwerb würde der kommunale Verbund zu einem der fünf größten Versorger in Deutschland."

Gespräche mit ADD und Innenministerium

Der Kauf von Anteilen musste dem Beschluss nach der für die Kommunalaufsicht zuständigen ADD angezeigt werden. Zwischen EVM, ADD und dem Innenministerium habe es über die Planungen Gespräche gegeben - es gebe „keine kommunalaufsichtsbehördlichen Bedenken“.

ADD-Präsident Thomas Linnertz hatte dem SWR im Juli gesagt, die ADD habe "von der Kommunalisierung der Thüga Anfang 2019 erfahren". Offenbar sieht die Behörde keinen Grund, diese Aussage zurückzunehmen. Eine ADD-Sprecherin sagte dem SWR, man habe die Stadt Koblenz gebeten, die ADD über den Vollzug der Kommunalisierung zu informieren. Das sei aber nie passiert. Zudem sei es bei der Anfrage aus Koblenz um die wirtschaftsrechtliche Frage gegangen, ob Gründe gegen den Anteilskauf sprächen. Es habe "keinen Zusammenhang zu etwaigen Folgen von Nebentätigkeiten der kommunalen Vertreter" gegeben.

Schuldfrage weiter offen

Die ADD argumentiert, die Bürgermeister hätten ihr den Eigentümerwechsel mitteilen müssen. Mehrere der betroffenen Bürgermeister verwiesen im SWR darauf, dass ihre Einnahmen durch die ADD genehmigt wurden. Derzeit läuft ein Verfahren, in dem die betroffenen Bürgermeister angehört werden. Die ADD hat mittlerweile angekündigt, die Beamten künftig mit einer neuen Handreichung über die korrekte Verbuchung von Nebeneinkünften aufklären zu wollen.