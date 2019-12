An den rund 90 Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz gibt es derzeit etwa 1.000 unbesetzte Stellen in der Pflege. Das führt teilweise dazu, dass Stationen geschlossen werden müssen.

Das sagte der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, im SWR. Der Fachkräftemangel sei "ein wirklich problematisches Thema". Auf Bundesebene ist die Situation nicht besser. 17.000 Stellen in der Krankenhauspflege sind in ganz Deutschland unbesetzt. Das geht aus dem neuen Krankenhaus-Barometer hervor, der am Freitag veröffentlicht wurde. Gaß sagte dem SWR, dass sich das Personalproblem seit Jahren abgezeichnet und in den vergangenen zwei Jahren verschärft habe. Neue Regelungen und Gesetze zeigten auf der einen Seite positive Ansätze, es gebe aber auch Maßnahmen, die das Problem weiter verschärften, wie beispielsweise die neue Pflegepersonal-Untergrenze, so Gaß. Eine Million Arbeitsstunden täglich für Papierarbeit Dringend erforderlich seien Maßnahmen, die kurzfristig wirkten. Gaß fordert deshalb einen deutlichen Bürokratieabbau, denn: "An jedem Tag wird eine Million Arbeitsstunden in unseren Krankenhäusern ausschließlich für Bürokratie und Regulierungen verwendet und geht der Patientenversorgung verloren."