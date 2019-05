In Andernach wächst überall in der Stadt Obst und Gemüse, das einfach so geerntet werden kann. Das Projekt heißt "Essbare Stadt". Zur Zeit sind Interessierte aus der ganzen Welt dort, um sich was abzuschauen.

Tomaten an der Stadtmauer, Bohnen in den öffentlichen Anlagen - die "Essbare Stadt" mit Gemüse im öffentlichen Grün ist schon seit Jahren in Andernach Normalität. Und solche Städte haben Zukunft, davon ist auch die EU überzeugt. Sie fördert seit 2018 essbare Städte mit rund zwölf Millionen Euro, mehr als 700.000 Euro bekam Andernach.

Bei der Tagung sind zehn Städtevertreter zu Gast, um sich zu informieren, wie sie ihre Städte grüner, ökologischer und damit auch klimafreundlicher machen können - unter anderem Montevideo in Urugay, Berlin und Letchworth in England. Das Projekt hat 2018 begonnen, am Donnerstag trafen sich in Andernach zum ersten Mal alle beteiligten Städte und Institutionen um sich auszutauschen.