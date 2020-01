Nachdem eine erste Infektion mit dem Coronavirus in Deutschland bestätigt worden ist, erhöhen auch die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz ihre Vorsorgemaßnahmen.

Man folge dabei den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, sagte eine Sprecherin des Rhein-Hunsrück-Kreises. Wenn es jetzt einen Verdachtsfall auf das Coronavirus gebe, komme der Patient isoliert in ein Einzelzimmer. Dort werde er dann behandelt. Außerdem bekomme er einen Mundschutz.

Kreisverwaltung und Flughafen im Austausch

Die Kreisverwaltung in Simmern stehe auch in engem Kontakt mit dem Flughafen Hahn, falls dort Fluggäste ankommen, die möglicherweise krank sind, so die Sprecherin. Allerdings heiße das nicht, dass man jetzt in Panik verfallen müsse. Das seien alles reine Vorsorgemaßnahmen.

Das Trierer Gesundheitsamt informiert nach eigenen Angaben fortlaufend alle Arztpraxen, Rettungsdienste und Krankenhäuser über die aktuellen Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation und des Robert Koch-Institutes. Außerdem hat das Gesundheitsamt seinen Bereitschaftsdienst ausgeweitet. Über die Leitstelle der Berufsfeuerwehr ist er auch am Wochenende und nachts zu erreichen. Auch ein Dolmetscher für Chinesisch steht für alle Fälle bereit.

Erster Infektionsfall in Bayern

In Bayern wurde ein erster Infektionsfall bestätigt: Ein 33 Jahre alter Mann hat sich mit dem neuen Coronavirus infiziert – angesteckt hat ihn eine Kollegin aus China. Dem Patienten gehe es gut, er sei isoliert und stehe unter ärztlicher Beobachtung, teilte das bayerische Gesundheitsamt mit.

Coronavirus-Verdachtsfälle in Heidelberg negativ

Bei den Coronavirus-Verdachtsfällen, die an der Universitätsklinik Heidelberg untersucht wurden, gibt es inzwischen Entwarnung. Die Menschen waren entweder in China oder hatten Kontakt mit einem bereits infizierten Menschen. Von den neun betroffenen Personen waren Abstriche genommen und untersucht worden.

Weil die frühen Symptome einer Coronavirus-Infektion denen einer Erkältung oder Grippe ähneln, ist der Verdacht beispielsweise erst durch einen Abstrich aus dem Rachen zu klären. Das Nationale Konsiliarlaboratorium für Coronaviren befindet sich an der Berliner Charité. Dort wurde vor kurzem auch ein Nachweisverfahren für das derzeit in China kursierende Coronavirus entwickelt. Auch andere Speziallabore für Virologie können Proben testen, etwa an den Universitätskliniken Leipzig und Marburg. Ein Ergebnis liegt nach etwa vier bis fünf Stunden vor.