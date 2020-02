Die Gewalttat in Hanau hat bundesweit Erschütterung ausgelöst. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer zeigte sich angesichts der Ereignisse geschockt und entsetzt.

"Ich bin in Gedanken bei den Toten, ihren Familien und Angehörigen. Ihnen gilt mein tiefes Beileid und Mitgefühl", teilte Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag über den Twitter-Account der rheinland-pfälzischen Landesregierung mit.

Malu #Dreyer: Ich bin geschockt und entsetzt. Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Angehörigen. Ihnen gilt mein tiefes Beileid und Mitgefühl. #Hanau

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) äußerte sich nach der Tat zur Sicherheitslage im Land. Es ergäben sich nach Bewertung des Landeskriminalamts aktuell keine "konkreten oder korrespondierenden Gefährdungserkenntnisse", die Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz hätten. "Die weiteren Ermittlungsergebnisse bleiben jedoch abzuwarten", so Lewentz. Derzeit bestehe auch kein Bedarf, die Sicherheitsvorkehrungen für die Fastnachtsveranstaltungen im Land anzupassen.

Innenministerium: Abstrakte Gefährdung gegeben

Das Innenministerium in Mainz sprach von einer ungeachtet der Tat von Hanau "ohnehin bestehenden abstrakten Gefährdung, die mit öffentlichen Veranstaltungen und größeren Menschenansammlungen einhergeht". Insgesamt sind in Rheinland-Pfalz während der närrischen Tage von Altweiberdonnerstag bis Fastnachtsdienstag rund 3.700 Polizisten im Einsatz. Auch Lewentz drückte den Opfern von Hanau und deren Angehörigen sein Mitgefühl aus.

Die aus Rheinland-Pfalz stammende Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), die auch Landeschefin der CDU ist, schrieb auf Twitter: "Wahllos werden Gäste einer Sisha-Bar erschossen. Je mehr man heute Früh über den Anschlag erfährt, umso fassungsloser muss man werden. Dieser Altweiberfastnachtstag, an dem man sonst fröhlich ist, wird zurecht ein stiller." In einer Mitteilung hieß es zudem, Klöckner habe ihre Fastnachtstermine am Donnerstag abgesagt.

Klöckner und Baldauf mahnen Besonnenheit und Sorgfalt an

Gemeinsam mit Christian Baldauf, dem CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im kommenden Jahr, teilte Klöckner weiter mit: "Jetzt gilt es, mit Besonnenheit und Sorgfalt die Hintergründe und das Motiv der Tat zu ermitteln."

Wahllos werden Gäste einer Sisha-Bar erschossen. Je mehr man heute Früh über den Anschlag erfährt, umso fassungsloser muss man werden. Dieser Altweiberfastnachtstag, an dem man sonst fröhlich ist, wird zurecht ein stiller

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef Volker Wissing von der FDP schrieb unter anderem in dem Kurznachrichtendienst: "Schock, dass so etwas Unfassbares in unserem Land passieren kann." In einer Mitteilung ergänzte er: "Hanau ist ein GAU, in menschlicher aber auch in gesellschaftlicher Hinsicht." Die Tat zeige, wohin Hass und Hetze ein Land führten, wie tief die Polarisierung in der Gesellschaft bereits fortgeschritten sei und zu welchen unvorstellbar schrecklichen Taten diese führe.

Khan: Rechtsterrorismus klar benennen

Die Grünen-Landesvorsitzende Misbah Khan äußerte ebenfalls Anteilnahme und sagte: "Es war kein 'Angriff auf uns alle' - so wichtig Solidarität von der Gesamtgesellschaft in dieser Frage ist - es war ein gezielter Angriff auf Menschen, aufgrund ihrer angenommenen Zugehörigkeit - motiviert durch Rassismus und Islamfeindlichkeit." Es gelte Rechtsterrorismus als solchen klar zu benennen und auch seinen politischen Arm in den Parlamenten als Gefahr ernst zu nehmen. Khan forderte einen gesamtgesellschaftlichen Konsens von links bis konservativ gegen Rechte.

AfD: Psychopathisches Weltbild des Täters

Die AfD sieht beim Täter vor allem ein psychopathisches Weltbild. Der AfD-Landesverband betonte in einer Stellungnahme: "Auf Grund des wirren Bekennerschreibens des Täters kann eine Einordnung der Tat als Terroranschlag oder Amoklauf erst nach Abschluss der Ermittlungen seriös erfolgen." Jede Instrumentalisierung "dieses abscheulichen Verbrechens" verbiete sich von selbst. Als völlig inakzeptabel stuft der Landesvorstand Versuche ein, die Tat in irgendeiner Weise in Verbindung mit der Politik der AfD zu bringen.

Mahnwache in Mainz

In Mainz hatten die Grünen und die Linken für Donnerstagabend zu einer Mahnwache vor dem Mainzer Hauptbahnhof aufgerufen. Rechtsterrorismus häufe sich in Deutschland, schrieb der Kreisverband der Linken in Mainz-Bingen. Man werde nicht tatenlos dabei zusehen oder die Opfer vergessen.

Bei der Mahnwache in Mainz formten die Besucher mit Kerzen das Wort "Hanau" SWR Corinna Lutz

Generalbundesanwalt ermittelt

In Hanau hatte ein Mann am späten Mittwochabend laut Polizei neun Menschen erschossen. Die Polizei fand den mutmaßlichen Täter und dessen Mutter danach tot in deren Wohnung. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte nach einer Telefonschalte der Innenminister von Bund und Ländern, dass die Tat einen rechtsradikalen Hintergrund habe. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen.