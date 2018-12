Für die Schifffahrt auf dem Rhein kündigen sich die nächsten Sorgen an: Nach viel Regen am Wochenende rechnet das Hochwassermeldezentrum (HMZ) in Mainz mit einem deutlichen Anschwellen.

Im Bereich des Pegels Maxau werde die Meldehöhe von sieben Metern voraussichtlich über Weihnachten überschritten, erklärten die Fachleute am Montag. Der Scheitel könne bei etwa 7,20 Meter bis 7,30 Meter liegen. Für die Schifffahrt bedeutet das Einschränkungen. Laut HMZ wird die erste für die Schifffahrt relevante Hochwassermarke überschritten. Zu Wasser darf dann nur noch langsam und in der Mitte der Fahrrinne gefahren werden. Auch an anderen Pegeln entlang des Rheins rechnet das HMZ zwar mit steigenden Wasserständen. Meldehöhen würden dabei aber voraussichtlich nicht erreicht. Am Pegel Maxau soll sich die Lage im Laufe des zweiten Weihnachtsfeiertags wieder entspannen. Laut Prognose fällt dann der Wasserstand wieder unter die Marke von sieben Metern. Weiter Lieferengpässe bei BASF in Ludwigshafen Während die Pegelstände nach Rekordtiefstständen im Herbst zuletzt beständig wieder angestiegen waren, spüren einige Industriebetriebe weiterhin die Auswirkungen der Trockenheit. Seit gut fünf Wochen ist die TDI-Anlage zur Herstellung von Kunststoffvorprodukten der BASF in Ludwigshafen deshalb abgeschaltet. Die Schäden gehen in die Millionen. Wegen der anhaltenden Trockenheit und extrem niedriger Pegelstände war die Schifffahrt 2018 über viele Wochen eingeschränkt. Frachtschiffe dürften nur mit deutlich weniger Ladung auf dem Rhein fahren. Das führt unter anderem zu einem Preisanstieg von Rohstoffen, wie Treibstoffen. Niedrigwasser im Herbst Dauer 23:45 min So niedrig ist das Wasser im Rhein Der Rhein führt derzeit so wenig Wasser wie selten zuvor. Fliegen Sie mit uns über das Niederwasser und sehen Sie selbst.