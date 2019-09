"Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn."

Die rheinland-pfälzische Landwirtschaft schaut mit Sorge in die Zukunft: Umweltschutzauflagen, der Klimawandel, und ausländische Konkurrenz. Alles Themen beim Landeserntedankfest des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd in Flomborn in Rheinhessen.