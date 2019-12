per Mail teilen

Bis Sommer 2019 waren in Rheinland-Pfalz schon 19 Geldautomaten gesprengt worden. Doch seit September haben diese Straftaten deutlich nachgelassen.

Es habe noch eine versuchte und eine vollendete Sprengung gegeben, erklärt LKA-Präsident Johannes Kunz in Mainz. Im gesamten Vorjahr waren es 26 Taten.

Das Landeskriminalamt stehe in engem Kontakt mit den Geldinstituten. Neue Geldautomaten seien immer schwerer zu sprengen. Von den rund 50.000 bis 60.000 Geräten in Deutschland stünden etwa 3.500 in Rheinland-Pfalz.

Große Gefahr für Anwohner, Passanten und Einsatzkräfte

Die Zusammenarbeit der Ermittler über Bundesländergrenzen hinweg zeige offenbar Wirkung. "Wenn man einen Anhaltspunkt hat, einen Täter zu ermitteln, ist es wichtig, sich Informationen erschließen zu können", betonte Kunz. Dabei helfe auch die Zusammenarbeit mit Polizeidienststellen in Frankreich, Belgien und Luxemburg.

Dauer 0:19 min So fliegt ein Geldautomat in die Luft Experten haben getestet, wie ein Geldautomat gesprengt wird. (Archiv)

Die Täter seien in der Regel hochprofessionell. Sie kommen in der Regel zwischen 23.00 und 6.00 Uhr, hinterlassen meist großen Schaden, brausen mit hochmotorisierten Autos davon und machen oft fette Beute.

Ungefähr in der Hälfte der Fälle müssen sie allerdings auch ohne Geld wieder abziehen. Allerdings gefährden sie je nach Standort des Geldautomaten Anwohner, Passanten und Einsatzkräfte.

Taten mit schwerwiegenden Folgen

Welche Folgen eine Sprengung auch haben kann, zeigt ein Fall von Ostern in Mainz: Spezialisten mussten einen Tresor Tage nach der Straftat kontrolliert sprengen, weil sie darin noch Sprengstoffreste vermuteten. Zuvor waren Spezialkräfte aus Baden-Württemberg angereist, um es mit einem Wasserstrahlschneidegerät zu versuchen, aber ohne Erfolg.

Rund 400 Mainzer in einem Radius von 100 Metern mussten vorsichtshalber ihre Wohnungen verlassen - das gesamte Gebiet war rund neun Stunden lang gesperrt.