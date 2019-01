per Mail teilen

Schon wieder ein Krisentreffen bei der Bahn. Unser Hauptstadt-Korrespondent Georg Link ist beruflich viel zwischen Mainz und Berlin unterwegs - meist mit der Bahn. Und die ist auch für Vielfahrer immer wieder für Überraschungen gut.

Verspätungen wegen "Verzögerungen im Betriebsablauf" oder weil "ein vorausfahrender Zug noch das Gleis belegt" kannte ich schon. Jüngst im Zug von Mainz nach Berlin, konkret beim Umstieg im Fernbahnhof Frankfurt-Flughafen etwas Neues: der ICE konnte nicht losfahren, denn "Der Fahrplan konnte nicht geladen werden“.

Das hatte ich noch nie gehört und fragte interessiert den Zugbegleiter. Geduldig erklärte er mir, dass ein ICE aus einer anderen Baureihe als geplant eingesetzt werde und dieser sei nicht in der Lage gewesen, die vorab übermittelten Fahrplandaten über Langsamfahrstellen und ähnliches zu laden. Mit 20 Minuten Verspätung ging es dann auf die Schiene.

Es gibt sie natürlich noch: pünktliche Züge

Aber 2018 war jeder 4. Fernzug verspätet. Und manchmal geht es auch ganz heftig durcheinander: Da fällt dann auch gerne mal ein kompletter ICE von Berlin nach Frankfurt aus, die nachfolgenden Züge sind überfüllt, ein ICE fährt von Berlin nicht mehr nach Frankfurt, sondern es wird verkündet, dass der Zug in Hannover endet.

Und auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat erkannt, dass er der Bahn auf die Finger schauen muss. Symbolträchtig morgens früh um sieben bestellte er Bahnchef Richard Lutz in sein Ministerium. Jeder ärgere sich über Verspätungen oder schlechten Service bei der Bahn, sprach Verkehrsminister Scheuer nach der knapp zweistündigen Verabredung. Und: "Die Bürger wollen jetzt schnell Verbesserungen."

Da bin ich als Vielfahrer ganz bei ihm. Wie das genau gehen soll, blieb aber noch etwas im Verborgenen. Viel war die Rede von "besserer Koordination".

Schon wieder Frühstück

Der Minister jedenfalls frühstückt anscheinend gerne mit dem Bahnchef, denn für kommenden Donnerstag hat er Richard Lutz schon wieder zum Frühstück eingeladen. Schon wieder um sieben Uhr. "Da seien alle wach", flachste der Scheuer. Aber dafür, dass der Minister wieder so früh frühstückt mit dem Bahnchef, will ich seiner Bitte nachkommen, mehr über die positiven Dinge bei der Bahn zu sprechen: Mein Zug am 9. Januar von Mainz nach Berlin war pünktlich - fast bis auf die Sekunde!