Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das wäre eigentlich logisch. Doch in der Realität verdienen Frauen oft weniger als Männer. Bis zum 18. März haben sie quasi umsonst gearbeitet.

Um auf diese Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen wurde der Equal Pay Day initiiert. In diesem Jahr ist das der 18. März. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes liegt aktuell der Gender Pay Gap, also die geschlechtsspezifische Lohnlücke bundesweit bei 21 Prozent. Danach verdienen angestellte Frauen pro Stunde 17,09 Euro brutto, Männer 21,60 Euro.

In Rheinland-Pfalz liegt der Verdienstabstand bei knapp 20 Prozent. Seit 2010 ist der Gender Pay Gap in Rheinland-Pfalz um 2,2 Prozentpunkte gesunken.

Am niedrigsten ist der Gender Pay Gap in den neuen Bundesländern. In Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen beträgt er weniger als zehn Prozent. Am höchsten ist die Differenz in den wirtschaftsstarken Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern und Hessen.

Frauen haben oft Teilzeit- oder Minijobs

Ein Teil der Lohnlücke lässt sich auf strukturelle Unterschiede zurückführen. Frauen arbeiten vergleichsweise oft in schlecht bezahlten Branchen und Berufen. Sie steigen seltener in Führungspositionen auf und arbeiten häufiger in Teilzeit oder haben Minijobs. Um Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, wechseln sie auch häufiger als Männer in schlechtbezahlte Jobs, die unter Umständen weniger anspruchsvoll sind, aber mehr zeitliche Fexibilität bieten.

Rund drei Viertel des Verdienstunterschieds zwischen Männern und Frauen lassen sich laut Statistischem Bundesamt auf diese Strukturen zurückführen. Das verbleibende Viertel des Verdienstunterschieds entspricht dem bereinigten Gender Pay Gap. Demnach verdienten Arbeitnehmerinnen im Bundesdurchschnitt auch unter der Voraussetzung vergleichbarer Tätigkeit und äquivalenter Qualifikation im Jahr 2014 pro Stunde 6 Prozent weniger als Männer. Der bereinigte Gender Pay Gap beträgt in Rheinland-Pfalz nur etwas mehr als 5 Prozent. (Der bereinigte Gender Pay Gap wird nur alle vier Jahre errechnet.)

Frauen werden immer noch diskriminiert

Diese Differenz führt das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung auf Diskriminierung zurück. Das WSI hat die Daten des Portals Lohnspiegel.de ausgewertet, die auf einer kontinuierlichen Online-Umfrage beruhen, und kommt zu folgendem Ergebnis: Unter Versicherungskaufleuten verdienen Frauen 21 Prozent weniger, bei Bauingenieurinnen beträgt der Rückstand zu männlichen Kollegen 16 Prozent, und bei Informatikerinnen 7 Prozent.

Sind Rollenmuster verantwortlich?

Dass Frauen weniger verdienen, kann auch an geschlechtstypischen Persönlichkeitsmerkmalen und Rollenmustern liegen, sagt Uwe Jirjahn, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Trier. Männer seien risikobereiter als Frauen. Ob das nun gut oder schlecht sei, sei dahingestellt. Aber eine höhere Risiko-Einstellung gehe mit höheren Löhnen einher. Frauen seien wenn es um Verhandlungen gehe zudem deutlich zurückhaltender als Männer. Verhalte sich eine Frau hingegen wie ein Mann, werde ihr das negativ ausgelegt.

2017 ist das Entgeldtransparenzgesetz in Kraft getreten. In Firmen mit mehr als 200 Beschäftigten dürfen Mitarbeiter nun nachfragen, wie viel die anderen verdienen. Schaut man sich die Statistik an, ist der aktuelle Gender Pay Gap immer noch auf dem selben Stand wie ein Jahr davor. Möglicherweise braucht es aber noch, bis das Entgeldtransparenzgesetz Wirkung zeigen kann.

Für Jirjahn ist Transparenz prinzipiell positiv. Sie löse aber auch mehr Diskussionen aus. Transparenz könne dafür sorgen, dass Diskriminierung weniger möglich werde. Und mehr Gleichheit bringe für Frauen mehr Anreize, sich im Berufsleben einzubringen.

Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion und einige Unterstützer machten im März 2010 in Berlin mit roten Taschen auf die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern aufmerksam dpa Bildfunk Picture Alliance

Jirjahn glaubt, dass es den Gender Pay Gap auch noch in zehn Jahren geben wird. "Die Gehaltslücke wird sich nur so weit verengen, wie sich das Rollenverständnis in der Gesellschaft verändern wird." Jirjahn führt aber noch weitere Faktoren an: Die Bedeutung von Tarif-Bindungen und Betriebsräten nehme ab. Sie seien aber ein Garant dafür, dass die Gehaltslücke in Unternehmen geringer ausfalle. Somit könne diese Entwicklung eine gegenläufige Tendenz bewirken.

Anstoß für Equal Pay Day kam aus den USA

Seinen Ursprung hat der Equal Pay Day in den USA. Das branchenübergreifende Frauen-Netzwerk Business and Professional Women (BPW) in den USA initiierte 1988 die "Red Purse Campain", um mit einer roten Tasche auf die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen hinzuweisen. Diese Idee griff 2007 der deutsche Ableger des Frauen-Netzwerkes auf und startet die "Initiative Rote Tasche". Aus dieser Kampagne entwickelte sich die Idee des Equal Pay Day, der 2008 eingeführt wurde. Inzwischen findet der Equal Pay Day in über 20 euripäischen Ländern statt.