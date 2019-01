Die Zahl der Ladepunkte für E-Autos in Rheinland-Pfalz hat im letzten halben Jahr deutlich zugenommen. 119 sind in dieser Zeit dazu gekommen, ein Zuwachs von über 23 Prozent.

Insgesamt ist die Zahl der Ladepunkte auf jetzt 628 gestiegen, wie der Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz e.V. (LDEW) in seiner jüngsten Statistik veröffentlichte.

Im bundesweiten Vergleich verbesserte sich Rheinland-Pfalz damit auf Platz acht. Die drei Spitzenpositionen belegen Bayern (3.618 Ladepunkte), Nordrhein-Westfalen (2.739) und Baden-Württemberg (2.525).

Ladesäulenregister Der Verband der Energie- und Wasserwirtschaft wertet immer zur Jahresmitte und zum Jahresende die auf der Plattform www.ladesaeulenregister.de erfassten, in Deutschland vorhandenen öffentlichen und teilöffentlichen Ladepunkte aus.

Rheinland-Pfalz im Mittelfeld

Bei der Dichte des Ladepunktnetzes sieht es ähnlich aus. Hier liegt Rheinland-Pfalz mit 154 Ladepunkten pro eine Million Einwohner auf Platz neun. Hamburg (461), Bayern (280) und Baden-Württemberg (231) sind dabei top.

Kritik kommt vom ADAC. Zwar sei der Anstieg in der zweiten Jahreshälfte 2018 nicht zu beanstanden, die Gesamtzahl der Ladestationen in Rheinland-Pfalz erfülle jedoch nicht die Erwartungen der Autofahrer, teilte der ADAC Mittelrhein auf SWR-Anfrage mit.

ADAC: Nicht nur Metropolen brauchen Ladestationen

"Allein die Metropolen als Hotspots mit vielen E-Ladesäulen auszustatten ist nicht zielführend, es müssen auch verstärkt Möglichkeiten in ländlichen Regionen an Autobahnen und Bundesstraßen geschaffen werden", sagt Herbert Fuss, Leiter der Abteilung Verkehr und Technik beim ADAC Mittelrhein.

Pendlern, Reisenden und Gewerbetreibenden müsse die Chance gegeben werden, bei längeren Distanzen ihr Auto an einer Raststätte aufladen zu können. Eine Strategie für E-Ladesäulen nach dem Vorbild eines flächendeckenden Tankestellennetzes sei bislang nicht zu erkennen.

Öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge SWR

Erst Infrastruktur, dann mehr E-Autos

Für eine echte Wende zur E-Mobilität müsse zunächst die Infrastruktur in Rheinland-Pfalz eine deutliche Verbesserung verzeichnen. "Interessierte müssen die Sicherheit bekommen, immer und überall ihr Auto laden zu können, ohne Gefahr irgendwo nachts und auf dem Land mit leerem Akku liegenzubleiben", sagt Fuss.

Vorher sei es schwer vorstellbar, dass sich Autofahrer für den Erwerb eines Elektroautos entscheiden. "Erst die Infrastruktur, dann regelt sich der Rest", so Fuss.

Parken und Tanken Viele städtische Energieversorger, wie etwa die Stadtwerke Mainz, bieten mittlerweile viele öffentliche Ladesäulen. Bei Verwendung einer Parkscheibe ist "tanken" elektrisch betriebener Fahrzeuge bis zur Erreichung der Höchstparkdauer hier kostenfrei. In den meisten Fällen sind Ladesäulen jedoch kostenpflichtig und werden über einen Vertrag mit einem Energiezulieferer abgerechnet. Dass Fremde an diesen öffentlichen Orten das Ladekabel im Vorbeigehen mutwillig lösen, wird durch technische Lösungen in den meisten Fällen verhindert. In der Regel besitzen E-Autos eine Verriegelung durch einen Metallstift, die das Ladekabel erst beim Öffnen des Fahrzeugs wieder auslöst. Einige Fahrzeuge besitzen sogar eine elektronische Entriegelung, die das Ladekabel freigibt, sobald der Akku 100 Prozent geladen ist. In dem Fall können andere E-Auto-Besitzer den Strom sofort nutzen und müssen nicht auf das Eintreffen des Vorgängers warten.

Elektroanteil in den Städten deutlich höher

Laut einer Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes waren bis Mitte 2018 exakt 2.221 Elektroautos auf den Straßen von Rheinland-Pfalz unterwegs - rund 800 E-Autos mehr als noch im Jahr davor (1.423). Damit setzte sich ein Trend aus den vergangenen fünf Jahren fort: Seit 2013 hat sich der Bestand von Elektroautos in Rheinland-Pfalz fast verzehnfacht.

Die meisten zugelassenen Elektroautos gibt es in Ludwigshafen (247), danach folgen die Zulassungsbezirk Mainz-Bingen (184) und Mainz Stadt (148). Dreistellige Zahlen gibt es sonst nur in zwei weiteren Bezirken, in Trier-Saarburg (127) und im Westerwaldkreis (105). In der Westpfalz sind Elektroautos dagegen bis heute ein seltener Anblick: In Zweibrücken sind 14 Fahrzeuge registriert, in Pirmasens und Kusel sind es jeweils 18.