Die Justizvollzugsbeamten in Rheinland-Pfalz bekommen eine erweiterte Schutzausrüstung. Das Ministerium reagiert damit auf Angriffe von Häftlingen in den Gefängnissen.

Justizminister Herbert Mertin (FDP) stellte am Montag neue Einsatzstöcke und eine verbesserte Ausrüstung vor. Mit den neuen Stöcken könnten die Bediensteten aggressive Häftlinge schneller unter Kontrolle bekommen, so Mertin. Der bisherige Schlagstock sei für solche Situationen nicht optimal gewesen.

Außerdem erhalten die Bediensteten in Haftanstalten schnittsichere Handschuhe. Schilde, Helme und Körperschutzausrüstung würden nach und nach erneuert. Insgesamt gibt das Land für die neue Schutzausstattung bis Ende nächsten Jahres rund 290.000 Euro aus. Ziel sei es, dass die Bediensteten sich in kritischen Augenblicken selbst gut schützen und die Situation unter Kontrolle bringen könnten, so Mertin.

Gewerkschaft begrüßt neue Ausrüstung

Der Bund der Strafvollzugsbediensteten begrüßt die neue Ausrüstung. "Insbesondere die Schutzbekleidung ist identisch mit der der Polizei", sagte der Landesvorsitzende Winfried Conrad. In früheren Jahren habe es auch Übergriffe von Gefangenen gegeben. Die Intensität der Gewalt und die Respektlosigkeit gegenüber den Kollegen habe erheblich zugenommen.

Auch den Einsatzstock halte der Verband für eine Entwicklung in die richtige Richtung. Der Stock sei jedoch sehr ausbildungsintensiv. Weil jeder Beamte zwei Tage geschult werden müsse, werde das die personelle Situation sehr belasten. Er forderte von der Landesregierung zusätzliche Mitarbeiter. "Mit dem Personal, was uns im Moment zur Verfügung steht, sind die Aufgaben so gut wie nicht mehr zu bewältigen", so Conrad.