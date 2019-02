per Mail teilen

Ein hungriger Hund hat in Lambrecht im Landkreis Bad Dürkheim einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Tier hatte versucht, sich über eine Lasagne herzumachen.

Sein Herrchen sei zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause gewesen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Beim Versuch an die auf dem Herd stehende Lasagne zu gelangen, berührte er wohl mit seinen Pfoten den Regler, so dass sich dieser einschaltete.

Die Lasagne habe zu kokeln und zu qualmen begonnen und der Rauchmelder habe Alarm geschlagen. Eine Anwohnerin hörte dies und verständigte die Polizei. Rettungskräfte mussten laut Polizei die Tür aufbrechen, um in die Wohnung zu gelangen.

Hund unversehrt, Lasagne nicht

Dort fanden sie einen unversehrten Hund vor - nur das Essen sei in Mitleidenschaft gezogen gewesen. Alle Anwohner hatten kurzfristig das Haus verlassen müssen, konnten aber in ihre Wohnungen zurückkehren.