Im Streit um Frauenparkplätze in Eichstätt (Bayern) hat sich die Stadt mit dem Kläger aus dem Rheinland geeinigt. Der Mann sah das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verletzt. Die Parkplätze werden nun neu beschildert.

Die neuen Schilder sollen deutlich zeigen, dass sie lediglich eine Empfehlung sind, also auch Männer ohne Konsequenzen auf den Frauenparkplätzen parken dürfen. "Das ist ein Sieg für die Frauenparkplätze in ganz Deutschland", sagte der Verwaltungsdirektor der Stadt Eichstätt, Hans Bittl, im Anschluss.

Der Kläger hatte argumentiert, dass Frauenparkplätze Männer in ihrer Handlungsfreiheit einschränkten. Er sah aber auch Frauen durch die Parkplätze diskriminiert, da diese suggerierten, dass Frauen nicht so weit laufen könnten und schutzbedürftig seien.

Frage der Diskriminierung nicht geklärt

Auf die Frage der Diskriminierung ging das Gericht am Mittwoch allerdings nicht ein. Es gehe nur um die Ausgestaltung der Schilder, betonte der Vorsitzende Richter. Stadt und Kläger einigten sich darauf, dass die strittigen Schilder bis Ende Februar abgebaut und ersetzt werden.

Frauenparkplätze nach Vergewaltigung eingeführt

Stein des Anstoßes war der städtische Parkplatz in Eichstätt, auf dem rund 14 Prozent der Plätze Frauen vorbehalten sind. Der Kläger war dort als Besucher und fühlte sich davon diskriminiert. Die Stadt Eichstätt hatte auf dem Parkplatz Frauenparkplätze ausgewiesen, nachdem 2016 in unmittelbarer Nähe eine Frau vergewaltigt wurde. Die Parkplätze sind gut beleuchtet und nicht so abgelegen.

Fall bisher einmalig

Nach Einschätzung eines ADAC-Sprechers war der Fall der erste, bei dem sich ein Gericht mit Frauenparkplätzen auf öffentlichen Parkplätzen befasste. In Rheinland-Pfalz war vor mehreren Jahren ein Pfleger gegen seinen Arbeitgeber vor Gericht gezogen, weil er nach der Einrichtung von Frauenparkplätzen auf dem Firmengelände eine "Männerdiskriminierung" sah. Das Landesarbeitsgericht wies die Klage ab. Frauen seien häufiger Opfer von Übergriffen, darum sei eine "Männerdiskriminierung" in diesem Fall gerechtfertigt (Az. 1 Ca 184/11).