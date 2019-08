per Mail teilen

Zwei Motorradfahrer sind am Montag bei einem Zusammenstoß nahe Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) schwer verletzt worden - einer von ihnen lebensgefährlich. Nach Angaben der Polizei Landau hatte ein 53-Jähriger ersten Ermittlungen zufolge beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines 33 Jahre alten Motorradfahrers übersehen. Der 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus nach Landau geflogen, der jüngere Verletzte in eine Klinik nach Neustadt gebracht. Die Landstraße wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.