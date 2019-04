Bald werden die kleinen Tretroller mit Elektromotor wohl häufig durch Rheinland-Pfalz flitzen: Die Zulassung der E-Scooter rückt näher. Politik und Hersteller bewerten die neue Verordnung positiv - Kritiker sehen ein Sicherheitsrisiko.

In diesem Sommer könnte es voller werden auf Rad- und Gehwegen - vor allem in den Städten: E-Scooter sollen bald auch in Deutschland erlaubt sein. Das hat das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen. Seit Donnerstag sind die elektrischen Roller Thema bei der Verkehrsministerkonferenz der Länder.

Dauer 00:42 min Wissing: Rücksichtsnahme muss geübt werden Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat sich für die Zulassung von E-Scootern ausgesprochen. Damit könne bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit auch in der Innenstadt "risikofrei" gefahren werden, sagte er dem SWR.

Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht die neue Verordnung für E-Scooter positiv. "Ich halte diese Tretroller für ein ganz tolles Fortbewegungsmittel. Ich glaube, dass das für den innerstädtischen Verkehr eine Riesenchance sein kann. Ich wünsche mir das flächendeckend in Deutschland", sagte er im Interview mit Zur Sache Rheinland-Pfalz. "Meine Forderung ist, dass wir das nicht über-, sondern maßvoll regulieren, dass das möglichst breite Anwendung findet."

Wer darf E-Scooter fahren? Scooter sollen maximal 20 km/h fahren dürfen. E-Roller, die weniger als 12 km/h schaffen, sollen schon für Jugendliche ab 12 Jahren erlaubt sein - schnellere Gefährte dann ab 14. Eine Helmpflicht soll es nicht geben.

Hersteller: Verordnung als Durchbruch

Für Unternehmer Philipp Tykkersson aus Remagen ist die neue Verordnung ein Durchbruch. Seit mehreren Jahren entwickelt sein Unternehmen Kumpan Electric E-Scooter. "Das ist eine Entscheidung, auf die wir lange gewartet haben", so der Geschäftsführer. Jetzt bestehe Klarheit für Hersteller, Zulieferer und Nutzer: "Wir spüren, dass sich der Markt öffnet."

In anderen Ländern sind E-Scooter zum Leihen in den Großstädten längst Alltag - wie hier in den USA. dpa Bildfunk Picture Alliance

Tykkersson glaubt, dass durch die Entscheidung die Nachfrage nach E-Rollern stark steigen wird. "Wir werden viel mehr Tretroller auf den Straßen sehen, sie werden unser Stadtbild verändern", ist seine Prognose. Er geht davon aus, dass sich jetzt Sharing-Systeme für Roller in den Städten entwickeln werden, ähnlich wie es sie bereits mit Leih-Fahrrädern gibt. Tykkersson wünscht sich eine entsprechend wachsende Infrastruktur: "Wir müssen die Fahrradwege weiter ausweiten in den Städten."

Wo dürfen E-Scooter fahren? Einfach überall herumbrausen dürfen die neuen E-Roller nicht. Geplant ist eine Unterscheidung nach möglichem Maximaltempo: Bei weniger als 12 km/h dürfen die Gefährte innerorts nur Gehwege und gemeinsame Geh- und Radwege benutzen. Sind sie schneller, gehören sie auf Radwege. Gibt es keine Radwege, darf es innerorts und außerorts auch die Fahrbahn sein. Auf Gehwegen gilt: Fußgänger haben klar Vorrang.

ADFC: Mehr Platz für Radverkehr

Ähnlich sieht das Amelie Döres vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), Kreisverband Mainz-Bingen. Auch sie wünscht sich mehr Verständnis und Platz für den Radverkehr. Sinnvoll sei es, die Geschwindigkeit in den Städten zu reduzieren und Fahrspuren für den Radverkehr umzuwidmen, sagte Döres Zur Sache Rheinland-Pfalz. "Wir gehen davon aus, dass sich der Pkw-Verkehr reduziert, weil die Menschen eine andere Mobilität suchen", so Döres. Das geschehe teilweise aus Überzeugung und teilweise, weil man in der Stadt ohne Pkw schneller unterwegs sei. "Der Radverkehr erobert sich sich die Stadt," so ihr Fazit.

Polizei und ADAC: Sicherheitsrisiko für Fußgänger

Kritiker der geplanten Verordnung sehen vor allem Sicherheitsrisiken. Sorgen richten sich vor allem darauf, dass die langsameren E-Roller auf Gehwegen fahren sollen. "Wir befürchten eine weitere Zuspitzung der bereits seit längerem hitzigen Lage im innerstädtischen Straßenverkehr", sagte der Chef der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow. Der ADAC forderte, Auswirkungen auf den Fußverkehr genau zu dokumentieren. Nötig sei dafür eine wissenschaftliche Begleitung.

Verkehrsministerium: Problemloser Verkehrsmix

Verkehrsminister Wissing plädiert dafür, die neue Verordnung nicht vorher mit Problemen zu überfrachten. "Wir haben sehr viele Beispiele auf der Welt, wo das problemlos im Verkehrsmix funktioniert, und deswegen sollten wir diesen Schritt jetzt wagen", so der Minister am Rande der Verkehrsministerkonferenz. Die Mobilität werde sich in Zukunft verändern. "Wir können aber nicht für jede Art der Fahrzeuge oder der Mobilität eigene Straßen in den Städten bauen, das ist räumlich und finanziell nicht möglich", so Wssing. "Deshalb heißt das Gebot der Stunde: Machen, Rücksicht nehmen, und zukunftsoptimistisch bleiben."