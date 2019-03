Im vergangenen Jahr gab es in Rheinland-Pfalz 136 Unfälle mit Pedelecs. Die Zahl der verunglückten Pedelec-Fahrer ist im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gestiegen. Besonders stark gewachsen ist der Anteil der Schwerverletzten.

Im vergangenen Jahr sind 121 Pedelec-Fahrer in Rheinland-Pfalz verunglückt. Die Zahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um 41 Personen (51,3 Prozent) an. Sie liegt damit auch deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre (63 Personen).

40 Menschen wurden dabei schwer verletzt - im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Anstieg um 110,5 Prozent. 79 Personen wurden leicht verletzt (+33,9 Prozent). Getötet wurden laut Statistik wie im Vorjahr zwei Menschen. Das geht aus der Verkehrsunfallstatistik hervor, die vom Innenministerium veröffentlicht wurde.

ADFC: Steigene Zahlen durch steigende Nutzung

Für Sara Tsudome, Geschäftsführerin des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Rheinland-Pfalz, ist der Anstieg nicht überraschend. Der Trend zum Pedelec sei deutlich, die Verkaufszahlen steigend. "Die Unfallzahlen spiegeln wieder, dass viel mehr Pedelecs auf der Straße sind", sagt Sara Tsudome.

Nach Branchenzahlen steigt der Anteil an E-Bikes am Gesamtmarkt seit Jahren an. 2017 waren laut dem Zweirad-Industrie-Verband 19 Prozent aller verkauften Fahrräder in Deutschland Elektroräder. Für 2018 erwartet der Verband eine erneute Steigerung der Verkäufe. Noch sind die Zahlen jedoch nicht vollständig ausgewertet.

Einweisen lassen und Probefahren

Nach Einschätzung des ADFC Rheinland-Pfalz sind Pedelecs generell nicht gefährlicher als andere Fahrräder. Sie seien durch Motor und Akku jedoch schwerer und anders gebaut. Der Schwerpunkt des Rades liege anders, dazu komme die höhere Geschwindigkeit. Man solle deshalb nicht einfach so vom Fahrrad aufs Pedelec umsteigen und losfahren. Tsusdome rät, sich zunächst abseits vom Straßenverkehr einzugewöhnen. Die meisten Händler würden ihre Kunden einweisen und auch probefahren lassen.

Sie beobachtet eine Verschiebung in der Zielgruppe. Habe man früher vom Rad für "rüstige Rentner" gesprochen, ließe sich das so nicht mehr sagen. Inzwischen gebe es den Elektroantrieb auch für Mountainbikes, für Stadt-, Lasten-, oder Kinderfahrräder. Nach der Verkehrsunfallstatistik werden die meisten verunglückten Pedelecfahrer in der Altersgruppe von 25 bis 64 Jahren gezählt.

Verunglückte nach Altersgruppen Altersgruppe 2017 2018 Entwicklung 0 - 24 Jahre 2 7 +5 25 - 64 Jahre 38 61 +23 ab 64 Jahre 40 53 +13 Gesant 80 121 +41

Mehr verunglückte Radfahrer, weniger tödliche Unfälle

Insgesamt gab es in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr 3.798 Unfälle mit Fahrrädern. Dabei verunglückten 3.013 Personen (+3, 4 Prozent). Der Anteil der Schwerverletzten stieg an (+1,1 Prozent), genauso der Anteil der Leichtverletzten (+4,3 Prozent). Der Anteil der getöteten Radfahrer sank im selben Zeitraum um 23,5 Prozent.