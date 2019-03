per Mail teilen

Viele Wolken, Regenschauer und Sturm - die Aussichten für die nächsten Tage sind ziemlich ungemütlich. Die Veranstalter des Rosenmontagszugs bleiben aber zuversichtlich.

"Wir gehen davon aus, dass der Zug am Montag um 11.11 Uhr startet", sagte ein Sprecher des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) am Samstag. Derzeit seien die Wetterprognosen aber eher "entspannter" als noch am Vortag. Wie bei Großveranstaltungen üblich, würden ohnehin Banner, Bühnen und Zelte für Wind und Wetter gesichert, sagte der Sprecher.

Am Fastnachtswochenende soll es zeitweise nass werden. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es am Sonntag stark bewölkt bis bedeckt werden und in der ersten Tageshälfte zeitweise regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 15 Grad. Vereinzelt müsse mit starkem und böig auffrischendem Wind aus Südwest gerechnet werden.

Regenschirm und Windjacke sollten dabei sein dpa Bildfunk Picture Alliance

Rosenmontag bringt auch Sturmböen

Besucher des Rosenmontagszugs in Mainz sollten auf jeden Fall Schirm und Regenjacke mitnehmen. Vor allem in freien Lagen sowie in Schauernähe könnten auch schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen werden, hieß es vom DWD. Bei 10 bis 14 Grad lässt es sich aber draußen noch gut feiern.

Veranstalter in Mainz entscheiden am Sonntag

Die Veranstalter der Straßenfastnacht in Mainz wollen am Sonntag beraten - wenn genaue Prognosen vorliegen - ob der Rosenmontagszug stattfindet. Theoretisch wäre auch eine kurzfristige Absage noch möglich. "Das halte ich aber für unrealistisch", sagte der MCV-Sprecher. Vor drei Jahren war die Sorge vor orkanartigen Böen eines Sturmtiefs so groß, dass die Rosenmontagszüge in Mainz und Düsseldorf abgesagt wurden.

Zwischen blauem Himmel und Regenpfützen - am Fastnachtswochenende ist dieses Jahr jede Wetterlaune dabei dpa Bildfunk Picture Alliance

Die Narren sollten sich also mit den Erinnerungen an den "Schwerdonnerstag" wärmen. Der brachte für Möhnen und Altweiber noch strahlenden Sonnenschein; erst ab dem Nachmittag waren erste Schleierwolken und böig auffrischender Wind von Westen herangezogen.