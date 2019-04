per Mail teilen

Was Pestizide für Tiere bedeuten, erforscht zurzeit die Universität Koblenz-Landau. Der Bauern- und Winzerverband sieht für die Landwirtschaft aktuell keine Alternative.

Wie wirkt sich der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf Frösche und andere Amphibien aus? Das will Umweltwissenschaftler Karsten Brühl von der Universität Koblenz-Landau herausfinden. Er und sein Team haben die sieben gängigstigen Pestizide getestet. Sie wurden auf das anwendungsübliche Maß verdünnt, dann wurden die Tiere damit besprüht.

Direkte und indirekte Wirkung

Das Ergebnis des Wissenschaftlers: Die üblichen Mengen, die in der Landwirtschaft verwendet werden, haben starken Einfluss auf die Gesundheit der untersuchten Tiere. "Die führen zu einer hohen Sterblichkeit der Frösche. Fast 100 Prozent", fasst er im Interview mit Zur Sache Rheinland-Pfalz zusammen. Dazu kommt laut Brühl die indirekte Wirkung der Pestizide - und zwar als Nahrungsgrundlage für die Tiere. "Wie bei einem Herbizid, das die Pflanzen abtötet, dann haben die Insekten wieder weniger zu essen. Und dann geht das die ganze Nahrungskette hoch bis zu den Vögeln zum Beispiel."

An diesen Fröschen forscht Umweltwissenschaftler Karsten Brühl SWR

Landwirte sehen keine Alternative

Aber könnten die Landwirte überhaupt ohne Pflanzenschutzmittel arbeiten? Für den Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd gibt es im Moment keine Alternative.

"Auf Pestizide könnten wir in dem Moment verzichten, wenn wir weiterhin über Maßnahmen verfügen, die es uns ermöglichen, bedrohliche Schädlinge an den Pflanzen behandeln zu können," sagt Eberhard Hartel. Der Präsident vom Bauern und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd macht deutlich: "Wir müssen die Möglichkeit haben, unsere Ernten zu schützen. Von den Ernten leben wir und von den Ernten ernähren wir die Bevölkerung. Das muss gesichert sein."

Amtlicher Pflanzenschutzdienst in Rheinland-Pfalz

Das Landwirtschaftsministerium verweist darauf, dass grundsätzlich der integrierte Pflanzenschutz das Ziel sei. Dabei solle die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf das notwendige Maß beschränkt werden. "In Rheinland-Pfalz berät und schult der amtliche Pflanzenschutzdienst die Anwender", so eine Sprecherin. Dazu müsse jeder Betrieb jede Anwendung genau dokumentieren. Welches Pestizid zugelassen werde, liege jedoch in der Zuständigkeit von EU und Bundesregierung.