Darf ein Kind zur Schule gehen, das kaum Deutsch kann? Nein, findet CDU-Bundesvize Linnemann und hat damit eine Diskussuion losgetreten. Auch Landesbildungsministerin Hubig betonte die Wichtigkeit sprachlicher Frühförderung.

Bei einer Veranstaltung in Bad Kreuznach sagte Stefanie Hubig (SPD), sprachliche Bildung sei entscheidend für gute soziale Entwicklung und eine gelingende Bildungsbiographie: "Wenn qualifizierte Sprachförderung bereits in der Kita beginnt, schafft das Bildungschancen", so Hubig.

Ähnlich äußerte sich der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger: Die eigentliche sprachliche Förderung müsse vor der Grundschule erfolgen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Mit Blick auf die Forderung des CDU-Bundesvorsitzenden Carsten Linnemann fügte er hinzu, Kinder sollten schon lange vor der Einschulung verpflichtende Sprachtests durchlaufen.

CDU-Bundesvize fordert Sprachtests und Vorschulpflicht

Linnemann hatte im Gespräch mit der "Rheinischen Post" gesagt, ein Kind, das kaum Deutsch spreche, "habe auf einer Grundschule noch nichts zu suchen." Zudem schlug er für betroffene Kinder eine Vorschulpflicht vor. Notfalls müsse eine Einschulung auch zurückgestellt werden.

Es müssten alle Alarmglocken schrillen, wenn bei Sprachtests wie in Duisburg mehr als 16 Prozent der künftigen Erstklässler gar kein Deutsch könnten, so der Paderborner Bundestagsabgeordnete weiter. Er warnte in dem Zusammenhang auch vor "neuen Parallelgesellschaften".

Lehrerverband VBE befürchtet Diskrimnierung

Kritik am Vorstoß Linnemanns kommt vom Verband Bildung und Erziehung (VBE). Die Forderung, Kinder, die kein Deutsch könnten, nicht einzuschulen, sei eine Bankrotterklärung der Politik, sagte der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann. "Denn es läuft doch darauf hinaus, dass vor allem Kinder mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung zurückgestellt werden würden."