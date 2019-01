Rheinland-Pfalz platzt aus allen Nähten: 185.000 Wohnungen fehlen allein bis 2025 im Land. Das geht aus einer Studie der TU Darmstadt hervor, die dem SWR exklusiv vorliegt. Abhilfe könnten Aldi, Lidl und Co. schaffen, sagen die Forscher.

Samstagmorgen 9 Uhr in der Innenstadt von Landau. Ein Pulk Menschen drängelt sich vor der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus. Ein Makler führt die Interessierten im 5-Minuten-Takt durch die Zimmer. Am Ende wird von 300 Wohnungssuchenden nur einer einen Mietvertag unterschreiben.

So oder so ähnlich sieht es in den meisten großen Städten des Landes aus. Forscher des Instituts für Tragwerksentwicklung und Bauphysik der TU Darmstadt haben sich angeschaut, wie viele Wohnungen bis 2025 an welchem Ort zusätzlich gebraucht werden. Bevölkerungswachstum, Migration und die steigende Zahl an Single-Wohnungen tragen erheblich zu einem Mehrbedarf an Wohnraum bei - und das in nahezu allen rheinland-pfälzischen Kreisen, sogar auf dem platten Land.

Demnach wird Landau in den kommenden Jahren im Verhältnis zu den existierenden Wohnungen mit Abstand am meisten Wohnraum brauchen - die pfälzische Kleinstadt erlebt zurzeit einen wahren Boom als Studentenstadt. Am anderen Ende der Skala befindet sich Pirmasens. Dort wird nach den Forschungsergebnissen gar kein zusätzlicher Wohnraumbedarf erwartet.

Da Bauland Mangelware und häufig kaum bezahlbar ist, haben die Darmstädter Wissenschaftler um Karsten Tichelmann überlegt, wie durch Nachverdichtung zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden kann - und sind dabei auf freistehende Supermärkte, Discounter und Drogerien mit großen Parkplätzen gestoßen. Diese eingeschossigen Gebäude gibt es überall und meist sind sie nach spätestens 15 Jahren abgeschrieben.

Innovative Nachverdichtung

Um auf diesen Flächen Mehrfamilienhäuser zu bauen, müssten die Märkte zwar zunächst abgerissen werden. Danach aber könnte man in die Höhe bauen - und auf den neuen Supermärkten sowie der dazugehörigen Parkfläche zahlreiche neue Wohnungen schaffen. Alleine in Rheinland-Pfalz kommen laut Studie etwa 1.250 freistehende Märkte dafür in Frage. Herausgerechnet sind dabei solche, die in Industriegebieten stehen.

"Eine solche Nachverdichtung kann erheblich zu einer Entspannung des Wohnungsmarkts beitragen", glaubt Ingenieur und Projektleiter Dieter Blome. Die Forscher haben ausgerechnet, dass so 34.200 Wohneinheiten mit jeweils zwei oder drei Zimmern entstehen könnten.

In Landau, wo laut Studie bis 2025 mehr als 4.000 zusätzliche Wohnungen benötigt werden, könnten 359 davon auf Discountern entstehen. Immerhin neun Prozent des Bedarfs könnten damit gedeckt werden. Noch mehr Entlastung würde eine solche Nachverdichtung in Ludwigshafen bringen, wo es ganze 17 Prozent wären. In ländlicheren Regionen wie dem Landkreis Südwestpfalz könnte die Wohnugslücke sogar fast geschlossen werden - immer eine gewisse Mobilität der Wohnungssuchenden vorausgesetzt.

Erste Wohnungen entstehen bereits

Ein positiver Nebeneffekt bei dieser Art zu bauen sei, so Blome, dass die Verkehrsanbindung bereits bestehe. Es wäre also in zweierlei Hinsicht weniger Flächenversiegelung notwendig als bei anderen urbanen Bauprojekten. Grünflächen könnten auf diese Weise erhalten bleiben.

Wohnungsbau ganz ohne Grundflächenerschließung also - eine lukrative Investition auch für die Discounter selbst. In Berlin im begehrten Stadtteil Prenzlauer Berg hat Lidl bereits eigene Mietwohnungen gebaut. Und auch in Rheinland-Pfalz gibt es erste Planungen - diesmal von Aldi. In Landau will der Discounter zwei Studentenwohnheime errichten.

Angst ums Stadtbild

Doch vielerorts reagiert man auf das Wort Nachverdichtung inzwischen allergisch - zum Beispiel im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld, wo innerhalb kürzester Zeit gleich drei große Bauprojekte entstehen. Dort gründete sich im vergangenen Jahr eine Bürgerinitiative. Man baue jede Lücke zu, und das zum Teil höher, als die bestehenden Häuser im Umfeld sind. Zudem fielen freie Parkmöglichkeiten weg, so die Kritiker. Ein Problem, das bei den Discounter-Plänen für die Einkaufenden ebenfalls auftreten könnte.

Wenig Platz für Grün: "In vielen Städten ist das Maß voll", beklagt der NABU. SWR

"Besser als weitere Ackerflächen zu versiegeln"

"In Mainz ist das Maß in Sachen Nachverdichtung voll", sagt auch Christian Henkes, Vorsitzender des Naturschutzbundes NABU Mainz und Umgebung. Durch die zunehmende Flächenversiegelung gehe Artenvielfalt verloren. Benötigt würden dringend mehr Grünflächen.

Flächen, die bereits versiegelt seien, habe man aber ohnehin schon verloren, so Henkes. Auf den Flächen von Discountern und Drogerien in die Höhe zu bauen, sei "die einzig richtige Sache". Eine solche Form der Nachverdichtung sei ökologisch deutlich sinnvoller, als in die Speckgürtel der Ballungszentren zu gehen und weitere Ackerflächen zu versiegeln.

Auch der Bau von Tiefgaragen - wie in der Studie der Darmstädter Wissenschaftler im Übrigen vorgesehen - sei unter Umweltaspekten unbedenklich. Die Angst vor wegfallenden Parkmöglichkeiten somit unbegründet.