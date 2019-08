Zum Start des neuen Schuljahres will Bildungsministerin Stefanie Hubig die Umsetzung des Digitalpakts an den Schulen noch stärker vorantreiben. Das Land will unter anderem die Lehrer besser schulen.

"Die Schulen in Rheinland-Pfalz sind schon ziemlich digital, aber noch nicht digital genug", sagt Hubig (SPD). In bundesweiten Studien zur digitalen Ausstattung sei das Land immerhin auf den vorderen drei Plätzen zusammen mit Bayern und Hessen. Dauer 2:44 min Hubig: "Wir haben die Mittel für den Digitalpakt verdreifacht" Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) spricht im SWR-Interview über den aktuellen Stand des Digitalpakts an rheinland-pfälzischen Schulen. WLAN ist Grundvoraussetzung Das Land habe in den letzten Jahren den Breitbandausbau vorangetrieben: "Das ist einer der Hauptgegenstände des Digitalpaktes, da geht es vorrangig darum, dass die Schulträger, die Kommunen, dafür sorgen, dass die Schulen gut mit WLAN versorgt sind. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass in der Schule digital gearbeitet werden kann." Darüber hinaus habe das Land die Mittel unter anderem für Schulungen von Lehrkräften verdreifacht: "Lehrerinnen und Lehrer lernen, wie man mit digitalen Medien umgeht. Da gibt es eine große Palette an digitalen Medien, die man erst einmal kennenlernen muss und bei denen man wissen muss, wie man sie einsetzt." Lehrer sollen mehr Online-Kurse machen Die Weiterbildung der Lehrkräfte finde sowohl während der Ferien als auch während der Schulzeiten statt. Jedoch sollten verstärkt Online-Kurse eingesetzt werden. Auch das Schulbauprogramm sei mit 60 Millionen Euro aufgestockt worden: "Die Sanierung der Schulgebäude ist noch immer Sache der Träger der Schulen, der Kommunen. Jedoch unterstützen wir diese, weil es uns als Land wichtig ist, dass die Umgebung der Schüler gut ist. Man kann erst dann gut lernen, wenn die Umgebung ordentlich ist." Insgesamt fünf Milliarden Euro stellt der Bund den Ländern für den Digitalpakt zur Verfügung.