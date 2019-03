Das Land hat vor zwölf Jahren ein Programm aufgelegt, mit dem ein Startpaket an Technik und Beratungen für das Lehrer-Kollegium einhergehen. Noch sind einige weiterführende Schulen im Land aber außen vor und von den Grundschulen ist bislang nur jede vierte daran beteiligt. Das Pädagogische Landesinstitut bildet Lehrer fort, wie sie die digitale Lebenswelt ihrer Schüler in den Unterricht einbringen und verantwortungsbewusst nutzen können. In einer Veranstaltung im April in Speyer geht es beispielsweise darum, wie Lehrer angesichts der Veränderungen positiv bleiben und mit Widrigkeiten umgehen.