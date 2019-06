Zwei Tage hat die rheinland-pfälzische Landesregierung im rheinhessischen Köngernheim getagt. Für die nächsten zwei Jahre hat sie sich viele Projekte vorgenommen.

Digitalisierung, Klimaschutz und Mobilität: Das sind drei Themenbereiche, in denen die Ampel-Koalition künftig stärker tätig sein möchte.

Ein zentrales Anliegen bis zur Landtagswahl 2021 sei es, für gleichwertige Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land zu sorgen, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zum Ende der Klausurtagung am Samstag. Geplant sei unter anderem, den Breitbandausbau und digitale Projekte auf dem Land voranzubringen. Mit Blick auf die bundesweite Diskussion um künftige Förderprogramme mahnten Dreyer und Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) an, etwa bei der Städtebauförderung oder in der Energiepolitik nicht zu zentralistisch zu denken.

Einheitliches Ticketsystem im Nahverkehr

Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) kündigte ein neues Nahverkehrsgesetz an. Ziel sei es, ein einheitliches Ticketsystem im öffentlichen Nahverkehr zu schaffen. Beim Thema Mobilität solle mit einer Online-Befragung von Bürgern insbesondere mehr über die Bedürfnisse der Menschen auf dem Land herausgefunden werden.

Digitales Agrarprogramm für Landwirtschaft

Wissing, der auch Agrar- und Verkehrsminister ist, kündigte zudem ein digitales Agrarportal an, in das zahlreiche öffentliche Daten etwa zu Wetter und Boden einfließen sollen. Dies soll Landwirten ein effizienteres, vernetzteres Arbeiten ermöglichen. Landwirte könnten damit beispielsweise Ernteprognosen bis auf ihr konkretes Feld runterrechnen lassen oder Tipps bekommen, wann das beste Wetter zum Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln sei.

Programm zur Förderung der Solarenergie

Außerdem plant das Land, den Klimaschutz auszubauen. Umweltministerin Höfken sagte, im Herbst werde ein neues Landesprogramm zur Förderung der Solarenergie gestartet. Die Energiewende biete auch ländlichen Räumen Chancen für eine beachtliche Wertschöpfung.

Weniger Gerichte für schnellere Abschiebungen

Im Justizressort wurde entschieden, die gerichtliche Zuständigkeit in Sachen Abschiebehaft an mehreren Standorten im Land zu bündeln. Es seien rechtlich komplexe Fragestellungen, die so künftig noch schneller und gleichzeitig rechtssicher behandelt werden sollten. Justizminister Herbert Mertin (FDP) teilte mit, ab 2020 sollen dafür nicht mehr alle Amtsgerichte im Land zuständig sein sondern lediglich drei bis vier Gerichte. Speyer stehe als ein Standort bereits fest, die anderen würden in Kürze festgelegt.