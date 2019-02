Ein ausgebüxter Patient hat in einem Krankenhaus in Meisenheim für Aufregung gesorgt - und einen nächtlichen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Freitag die Klinik im Kreis Bad Kreuznach verlassen, ohne auf der Station Bescheid zu geben. Als die Pfleger das leere Bett fanden, riefen sie die Polizei. Beamte suchten das Krankenhaus und dessen Umgebung erfolglos ab. Den Vermissten fanden sie schließlich bei sich zu Hause. Die Begründung für den nächtlichen Ausflug: Er habe einen "Krankenhauskoller" gehabt und sich in der Klinik unwohl gefühlt, sagte der Mann den Polizisten. mehr...