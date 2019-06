Bienen verständigen sich auf komplexe Art und Weise untereinander. Der Mainzer Biologe Grüter erforscht den Schwänzeltanz - und das Rätsel des Sozialverhaltens der Bienen.

Christoph Grüter deutet durch die Scheibe eines Beobachtungskastens auf eine Biene. Das Tier hat gelbe Pollen am Hinterleib und bewegt sich hektisch in der krabbelnden Masse des Volkes im Bienenstock. "Das ist der Schwänzeltanz", erklärt der Biologe der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität. Damit informiere die Biene, wo es eine lohnenswerte Nahrungsquelle gefunden habe. Grüter vom Institut für Organismische und Molekulare Evolutionsbiologie erforscht das in vielerlei Hinsicht noch immer rätselhafte Sozialverhalten der gelb-schwarzen Tierchen.

Insgesamt 16 Bienenvölker hat Grüter unter seinen Fittichen, sie sind verteilt auf mehrere Stellen auf dem Mainzer Uni-Campus. Auf bis zu 50.000 Tiere komme ein Volk. Herausfinden möchte der Forscher, wie sich Bienen untereinander verständigen, unter welchen Bedingungen sich das Lernverhalten ändert und welche Faktoren das Wohlbefinden eines Volkes bestimmen. Insgesamt gibt es dem Experten zufolge weltweit rund 20.000 Bienenarten, nur 1.000 davon seien sozial. "Die meisten Bienen sind Einzelgänger", räumt Grüter mit einem verbreiteten Vorurteil auf.

Jede Sekunde bedeuten 750 Meter

Ein Beispiel für die bei manchen Arten sehr komplexe und besondere Kommunikation zwischen Honigbienen ist der Schwänzeltanz. Damit zeigten Sammlerinnen an, dass sie eine lohnenswerte Pollen- oder Nektarquelle aufgetan haben, sagt Grüter. Die Honigbiene in dem Beobachtungskasten, auf die Grüter zeigt, tanzt mit dem Kopf in eine bestimmte Richtung. Damit zeige sie, wo die Pollenquelle sei, sagt er. "Sie tanzt Richtung vier Uhr, also lohnt es sich dort." Jede Sekunde, die sie schwänzele, entspreche einer Entfernung von rund 750 Metern, bei einem zweisekündigen Tanz sei ein blühendes Feld beispielsweise anderthalb Kilometer weg. "Das ist etwas ganz Besonderes bei der Honigbiene", sagt Grüter.

Das Grundprinzip des Schwänzeltanzes habe einst Karl von Frisch ergründet und für seine Arbeiten in der Verhaltensforschung auch den Nobelpreis bekommen. In Mainz werden die Tänze mit einer Kamera gefilmt. Der Tanz zeige, dass Insekten nicht die "einfachen Reflexmaschinen" seien, als die sie manche ansehen würden. Vor einigen Jahren fanden Forscher der Uni Würzburg sowie aus Australien und China sogar heraus, dass Bienen sozusagen "Fremdsprachen" lernen können, dass etwa Asiatische Honigbienen innerhalb weniger Wochen die tänzerische Sprache ihrer weit entfernt lebenden europäischen Verwandten lernen können.

"Der Schwänzeltanz gilt als komplexeste Kommunikation eines Nicht-Primaten." Christoph Grüter, Bienenforscher

Die Honigbiene sei das vermutlich am besten untersuchte soziale Insekt, sagt Grüter. Und doch sei vieles daran noch nicht erklärt oder bekannt. Einige Tiere etwa interessiere der Schwänzeltanz, andere nicht. Warum, wisse man nicht. Um das herauszufinden, werden in Mainz einzelne Gene untersucht, denn diese könnten der Schlüssel sein. Und es gebe bei Arbeitern eines Volkes beispielsweise eine Einteilung in Nektar- und in Pollensammler. "Wir verstehen noch nicht, warum das so ist." Zum Großteil unbekannt sei auch, wie das "Belobungssystem" funktioniere, das letztlich die Sammler antreibe.

Eine Rolle spiele bestimmt die Substanz Octopamin im Gehirn der Tiere, vergleichbar mit der Wirkung von Dopamin beim Menschen. Um Neues herauszufinden haben Grüter und seine Kollegen einige Bienen aus den Stöcken auf dem Campus mit kleinen Nummernplättchen samt Transponder versehen. Ein Sensor registriert am Ausgang des Bienenstockes jedesmal, wenn diese Tiere wegfliegen oder zurückkehren. So können individuelle Bewegungsmuster erstellt werden.

Interessenkonflikt mit Imkern

Ein Thema ist für Grüter und seine Kollegen auch, dass Bienen mit Problemen zu kämpfen haben - wie der Varroa-Milbe, die die Brut eines Volkes schwächt, oder der Kalkbrut, eine Pilzerkrankung. Solche Dinge minderten das Lernvermögen der Bienen, erklärt Grüter, könnten ganze Völker vernichten. "Wenn ich die Völker nicht behandele, sterben sie", sagt der Schweizer. Im Sommer gebe er Ameisensäure, im Winter Oxalsäure. Diese Säuren töteten Varroa-Milben. Doch solche Eingriffe könnten nicht der Weisheit letzter Schluss sein. "Früher oder später braucht es eine Lösung", sagt Grüter.

Eine könne sein, dass sich Tiere mit einer Varroa-Resistenz vermehrten und schließlich im Bestand durchsetzten. "Das ist aber nicht unbedingt im Sinne der Imker", sagt Grüter. Resistente Exemplare seien nicht immer die friedfertigsten, wie sie sich die Imker in der Regel wünschten. "Da gibt es manchmal einen Interessenkonflikt." Anders als bei einzeln lebenden Wildbienen hänge die Entwicklung der Völker bei Honigbienen immer auch mit der Imkerei zusammen.