Auch nach Rosenmontag sind die Narren in Rheinland-Pfalz unterwegs. Am heutigen Veilchendienstag gehen landesweit bei kleineren und größeren Umzügen Tausende auf die Straßen.

Der größte Umzug in der Region Koblenz ist in Heimbach-Weis (Landkreis Neuwied) unterwegs. Der Tag begann dort offiziell schon um 6.11 Uhr mit dem traditionellen Weckruf der "Glockemänner", die mit einer kleinen Kapelle inklusive Glocke durchs Dorf fahren. Ab 13.44 Uhr zieht dann der Zug, bei dem voraussichtlich mehrere tausend Narren am Straßenrand stehen werden, durch die Neuwieder Stadtteile.

Strohbärenumzug in Ruschberg

In Ruschberg (Landkreis Birkenfeld) werden traditionell zum Fastnachtsdienstag die Strohbären durchs Dorf getrieben. Um 12.00 Uhr startet der Umzug mit Musik, den Bären und den "Hahn, Äppelche, Hahn"-Frauen. Diese sammeln jedes Jahr Eier und Speck für den späteren Verzehr sowie Spenden für einen gemeindlichen Zweck.

Dauer 2:39 min Traditioneller Strohbären-Umzug im Hunsrück In wenigen Gemeinden wird die Tradition des Strohbärenbindens noch gepflegt – eine davon ist Dienstweiler, wo am Fastnachtsdienstag mit dem Strohbärenumzug der Winter ausgetrieben wird. Video herunterladen (6,3 MB | MP4)

Der größte Umzug in der Westpfalz, der Westricher Fastnachtsumzug, führt durch Ramstein-Miesenbach. Er findet in diesem Jahr zum 69. Mal statt und gilt als Höhepunkt der fünften Jahreszeit in der Region. Der Karnevalverein "Bruchkatze Ramstein" erwartet rund 17.000 Besucher. Insgesamt gibt es rund 900 Teilnehmer und 70 Zugnummern.

In der Zweibrücker Innenstadt startet um 14.11 Uhr der Fastnachtszug unter dem Motto "Hasches triebe Lebe satt, komm zum Umzuch in die Stadt!".

Umzüge in der Südpfalz

Mit erwarteten 30.000 Besuchern beginnt um 13:11 Uhr in Herxheim der größte Fastnachtsumzug in der Südpfalz. 82 Startnummern werden dort durch die Straßen ziehen.

Als einer der kleinsten Umzüge der Region gilt der in Oberotterbach (Kreis Südliche Weinstraße). Sechs bis zehn Zugnummern soll es dort ab 13:11 Uhr geben, unter anderem mit dem örtlichen Kindergarten.

Im Ludwigshafener Stadtteil Oppau geht es ebenfalls um 13:11 Uhr los. Früher sind die Närrinnen und Narren in Bad Dürkheim unterwegs, nämlich schon um 11:11 Uhr am Vormittag. Außerdem sind Umzüge um 14:00 Uhr in Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) und um 15:00 Uhr in Hagenbach und Jockrim (beide Landkreis Germersheim) geplant.

Gau-Algesheim prämiert die schönsten Wagen

In Gau-Algesheim startet der Umzug am Veilchendienstag um 14.11 Uhr. Eine Besonderheit: Die schönsten Gruppen werden beim Abschluss des Zuges von einer Jury ausgesucht und auf dem Marktplatz prämiert. Die Veranstalter wollen damit die ehrenamtlichen Zugteilnehmer und ihre Vorbereitungen würdigen.

Schärensprung in Trier-Biewer

Im Trierer Stadtteil Biewer startet der Schärensprung traditionell um 14:11 Uhr. Der Schärensprung ist einmalig in Rheinland-Pfalz und hat vermutlich keltischen Ursprung: Dabei halten sich die Narren an den Händen und springen im Zickzack durch die Straßen.

Dauer 1:57 min Alter Brauch in Trier-Biewer Ein Höhepunkt der Fastnacht in Trier ist der traditionelle Schärensprung. Dabei springen die Narren, einander an den Händen haltend, im Zickzack durch die Straßen. Video herunterladen (4,7 MB | MP4)

Angeführt wird der Schärensprung von Hexen mit ihren Besen. Der Biewerer Hahn, das Wappentier des ausrichtenden Vereins, gilt als Symbol der Fruchtbarkeit. Nach den Schären folgt der Biewerer Fastnachtsumzug.

Närrischer Empfang in Mainz

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) beendet die diesjährige Fastnachtssaison mit dem traditionellen Empfang in der Staatskanzlei. Dort werden rund 70 närrische Korporationen aus Mainz und Umgebung empfangen und überreichen der Ministerpräsidentin die Orden ihrer Vereinigungen.

In Mainz findet ab 15:11 Uhr außerdem die traditionelle Kappenfahrt durch die Innenstadt statt.