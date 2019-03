Bevor am Mittwoch alles vorbei ist, geben die Narren heute nochmal richtig Gas. In der Westpfalz startet der größte Umzug der Region und in Trier wartet noch ein besonderes Highlight.

Im Ramstein-Miesenbach setzt sich um 14.11 Uhr der Westricher Umzug in Bewegung. Etwa 1.000 Aktive machen mit, die Veranstalter erwarten am Straßenrand bis zu 15.000 Besucher. Um den Narren aus dem Umland eine bequeme Anfahrt zu ermöglichen, setzt die Bahn auf den Strecken zwischen Landstuhl und Altenglan doppelt so lange Züge ein.

Umzug in Heimbach-Weis

Auch in der Region Koblenz ist die Narretei am Veilchendienstag noch nicht rum - in Neuwied schlängelt sich der Umzug durch den Stadtteil Heimbach-Weis. Zum insgesamt 70. Mal ist der traditionelle Zug unterwegs - mit etwa 1.200 Teilnehmern ist er der größte im Norden des Landes.

Schärensprung in Trier

Ein besonderer Brauch ist der Schärensprung in Trier-Biewer. Dort halten sich die Narren an den Händen und hüpfen im Zickzack durch die Straßen. Der Brauch hat wohl keltische Wurzeln, vermutlich sollte damit früher der Winter vertrieben werden. Angeführt wird der Schärensprung von Hexen samt Besen.

Kappenfahrt in Mainz

Wer dann immer noch nicht genug Süßkram gefangen hat, kommt am Nachmittag in Mainz nochmal auf seine Kosten. Ab 15.11 Uhr fährt der Mainzer Carneval Verein mit - so es das Wetter zulässt - Cabrios durch die Innenstadt und leert alles aus, was bis dahin noch übrig ist.

Fastnacht wird beerdigt

Am Dienstagabend wird dann in vielen Orten die Fastnacht zu Grabe getragen. Bei der Karnevalsgesellschaft Trier-Süd etwa wird der "Wuppdus" als Symbol der Fastnacht um 19.11 Uhr feierlich beerdigt. In Kyllburg in der Eifel wird das dortige Symbol der Fastnacht - ein Strohhahn - in einer Prozession vier Mal über die Kyllbrücke getragen und anschließend verbrannt. Die Asche wird der Kyll übergeben. Auch in Hillesheim wird die Fastnacht verbrannt. Dort gibt es den "Nubbes", eine Strohpuppe, die während der Fastnachtstage mitten in einer Kneipe aufgestellt ist. Sie ist nach Ansicht der Narren schuld an allen Faschingsverfehlungen und wird deshalb verbrannt.