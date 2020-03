Coronavirus-Fälle in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gibt es inzwischen neun bestätigte Coronavirus-Fälle. In Koblenz beziehungsweise dem Kreis Mayen-Koblenz sowie in den Kreisen Germersheim, Mainz-Bingen und Bad Dürkheim ist jeweils eine Person infiziert. Vier weitere bestätigte Fälle stammen aus dem Raum Kaiserslautern. Sie befinden sich aber noch in häuslicher Quarantäne.

Ein weiterer Patient wurde im Bundeswehrkrankenhaus Koblenz behandelt. Da er aus Nordrhein-Westfalen stammt, wird er von den Behörden nicht als Fall aus Rheinland-Pfalz gezählt. Diese Zählweise haben wir für unsere Berichterstattung jetzt übernommen. Dieser Patient wurde mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen.

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat eine Hotline für Fragen zum Coronavirus eingerichtet. Diese ist von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr erreichbar, an Freitagen zwischen 9 und 12 Uhr. Hotline: 0800 / 575 81 00.