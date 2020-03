Hochwasser an der Mosel sinkt wieder

Der Pegelstand an der Mosel sinkt wieder. Experten rechnen mit einem weiteren Rückgang. Am Dienstag ziehen jedoch wieder neue Regenwolken auf. Nach Angaben des Hochwassermeldezentrums in Mainz sank der Pegelstand in Trier am Sonntagmorgen auf 7,50 Meter. Am Samstag waren es noch 7,80 Meter gewesen.