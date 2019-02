Fliegende Besen und goldene Bälle? Unnötig! Darauf und auf Harry Potter können echte Quidditchspieler gut verzichten. Und in Rheinland-Pfalz gibt es immer mehr von ihnen.

An einem frostigen Sonntagmorgen im Januar geht an den Rheinwiesen in Koblenz etwas Seltsames vor. Wo um diese Zeit sonst bloß ein paar Jogger, Hundebesitzer und Nilgänse unterwegs sind, rennen junge Leute mit Plastikstangen zwischen den Beinen über den Rasen.

Sie passen sich einen Volleyball zu, reißen sich gegenseitig zu Boden oder bewerfen sich mit Gummibällen. Und eine Person in Gelb wehrt Spieler ab, die sich den Tennisball greifen wollen, der der Person hinten an der Hose hängt. Dazu schrillen Schiedsrichterpfeifen.

Was wie das reine Chaos aussieht, folgt einem internationalen Regelwerk (Englisch). Hier spielen die Binger Beasts, die Trier Thunderbirds, die Comets Confluentes aus Koblenz und die Flying Raccoons Kassel Quidditch. Ein Vollkontaktsport, der sich am besten als eine Mischung aus Handball, Völkerball und Rugby beschreiben lässt.

Dauer 02:06 min So funktioniert Quidditch So funktioniert Quidditch

Harry Potters Lieblingssport

Neben "Fliegt ihr auch?" ist "Wie macht ihr das mit dem Schnatz?" wohl die am häufigsten gestellte Frage unbeteiligter Beobachter. Denn Quidditch stammt ursprünglich aus der Feder J. K. Rowlings und ist der Lieblingssport der Zauberer in der Harry-Potter-Reihe. Und dort ist viel Magie im Spiel.

Im Jahr 2005 machten sich Studenten aus den USA zum ersten Mal daran, Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Sports in die magiefreie Welt zu überwinden. Einige Elemente sind ziemlich originalgetreu. Bei anderen war mehr Kreativität gefragt.

Quidditch in der magiefreien Welt

Statt auf fliegenden Besen "reiten" die Spieler auf PVC-Stangen, die immer zwischen den Beinen bleiben müssen. Damit man die Bälle auch mit einer Hand gut greifen kann, sind sie nicht ganz aufgepumpt. Einer davon ist der "Quaffel" - ein Volleyball - mit dem Tore erzielt werden. Die Tore sind in den Büchern wie im echten Leben drei Ringe in jeder Spielfeldhälfte.

Bei Harry Potter sausen aggressive "Klatscher" eigenständig durch die Luft, um die Spieler von den Besen zu reißen und die "Treiber" sind dafür da, ihre Mitspieler vor ihnen zu beschützen. Daraus wird das Völkerball-Element, denn stattdessen werfen die Treiber ihre Gegenspieler ab. Die steigen dann vom Besen und sind für kurze Zeit nicht mehr im Spiel.

Wie machen die das mit dem Schnatz?

Am bekanntesten ist aber der goldene Schnatz. Der kleine geflügelte Ball ist besonders schwer zu fangen und die Sucher, die das schaffen, sind die Stars ihres Teams - so wie Harry Potter. Im realen Quidditch ist der Schnatz ein Tennisball in einer Art Socke. Diese Socke trägt ein Schnatzläufer - eine neutrale Person, um die die Sucher herumgreifen müssen, um den Ball zu erwischen. In Fiktion und Realität beendet ein geglückter Fang das Spiel.

So bleibt Quidditch auf dem Boden Eine Sucherin der Darmstadt Athenas versucht am Schnatzläufer vorbei an den eigentlichen Schnatz zu kommen. Das erfordert viel Geschick und Ausdauer. Juliane Schillinger / Nick van Klaveren Bild in Detailansicht öffnen Die Spielerin der Trier Thunderbirds mit dem grünen Stirnband ist (Tor-)Hüterin. Juliane Schillinger / Nick van Klaveren Bild in Detailansicht öffnen Die Jäger tragen weiße Stirnbänder. Sie versuchen den Volleyball - oder Quaffel - durch die gegnerischen Ringe zu werfen. Juliane Schillinger / Nick van Klaveren Bild in Detailansicht öffnen Treiberinnen und Treiber tragen schwarze Stirnbänder. Sie werfen ihre Gegner mit einem "Klatscher" ab. Wer getroffen wird, steigt vom Besen ab und muss zu den eigenen Ringen zurück. Juliane Schillinger / Nick van Klaveren Bild in Detailansicht öffnen Bei einem Quidditchspiel passiert viel auf einmal. Der Binger Jäger mit dem weißen Stirnband muss immer aufpassen, dass er nicht von einem "Klatscher" getroffen wird. Juliane Schillinger / Nick van Klaveren Bild in Detailansicht öffnen Quidditch ist ein gemischtgeschlechtlicher Sport. Hier versucht eine Hüterin aus Bingen an einem Frankfurter Jäger vorbeizukommen. Juliane Schillinger / Nick van Klaveren Bild in Detailansicht öffnen Die Treiber beschützen ihre Ringe vor den gegnerischen Jägern. Juliane Schillinger / Nick van Klaveren Bild in Detailansicht öffnen

Quidditch in Rheinland-Pfalz holt auf

Was als Hirngespinst eines langweiligen Nachmittags begann, hat sich zu einem vielseitigen Sport entwickelt, der sich weltweit organisiert und wächst. Als im Jahr 2016 die Weltmeistschaft nach Frankfurt am Main kam, gab es in Deutschland nur eine Handvoll Teams. Seitdem ist ihre Zahl auf über 40 gestiegen. Nach Angaben des Deutschen Quidditchbundes ist Quidditch hierzulande vermutlich der am schnellsten wachsende Teamsport. Im Juni findet in Bamberg die Europameisterschaft zum ersten Mal in Deutschland statt.

Manche Bundesländer, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, haben schon bis zu acht Teams. Rheinland-Pfalz startete 2016 mit den Binger Beasts, kurz darauf folgten die Trier Thunderbirds. Ganz neu sind jetzt die Comets Confluentes aus Koblenz dabei und eine kleine Gruppe aus Berschweiler bei Idar-Oberstein.

Neue Teams werden meistens von Studierenden gegründet, die den Sport während des Studiums oder eines Auslandsjahrs kennenlernen und mit nach Hause bringen. Fast alle Teams entstehen deshalb in Universitätsstädten.

"Wer Quidditch wegen Harry Potter ausprobiert, bleibt wegen des Sports"

Mitgliedern der Quidditch Community ist es wichtig, dass ihr Sport als ein solcher anerkannt wird: "Ja, Quidditch kommt von Harry Potter, aber so gerne hören wir das nicht", sagt Florian Hof, einer der Gründer der Binger Beasts. Sie wollen nicht, dass Quidditch als Sport für "Fantasy-Verrückte" abgetan wird.

"Es gibt zwar viele, die über ihre Harry-Potter-Begeisterung zum Quidditch kommen. Es gibt aber auch viele, die damit gar nichts am Hut haben", erklärt Florian Hof. "Wer Quidditch wegen Harry Potter ausprobiert, bleibt wegen des Sports."

Offen für alle Geschlechter

Eine Besonderheit von Quidditch ist sein Verhältnis zu den Geschlechtern. Es dürfen maximal vier Menschen pro Team auf dem Feld stehen, die sich demselben Geschlecht zugehörig fühlen. Das öffnet den Sport für alle, die aufgrund einer Diskrepanz zwischen ihrer Biologie und ihrem Selbstverständnis in anderen Sportarten keinen Platz finden.

Ob ihm Mann oder Frau auf dem Feld gegenüberstehen macht für Florian Hof, der mittlerweile für Darmstadt spielt, sowieso keinen Unterschied: "Ich wurde auch schon von Frauen ziemlich hart umgehauen."