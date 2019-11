Misbah Khan löst Jutta Paulus als Landesvorsitzende der Grünen in Rheinland-Pfalz ab. Die 29-Jährige aus dem Kreisverband Bad Dürkheim kam auf rund 87 Prozent der Stimmen.

Bei der Landesdelegiertenversammlung in Neuwied erhielt Khan 150 von 174 Stimmen. Die bisherige Landesvorsitzende Jutta Paulus ist ins Europaparlament gewählt worden und gab deshalb ihren Posten ab. Wie bei den Grünen üblich bildet Khan nun mit dem Co-Vorsitzenden Josef Winkler eine Doppelspitze.

Die bisherige Landesvorsitzende der rheinland-pfälzischen Grünen, Jutta Paulus dpa Bildfunk picture alliance/Thomas Frey/dpa

Da es sich um eine Nachwahl der Position handelte, geht Khans Amtszeit nur bis höchstens Dezember 2020. Dann finden wieder reguläre Wahlen für den Landesvorsitz statt.

Khan: Grüne stehen für mehr als Klimapolitik

Khan betonte in ihrer mit viel Applaus quittierten Vorstellungsrede: "Die Klimafrage ist die Frage unserer Zeit, ohne Klimaschutz ist alles nichts." Aber die Grünen stünden "für so viel mehr" wie beispielsweise die Friedenspolitik. Sie sei 2008 wegen der "absoluten Gleichwertigkeit der Menschen" in die Partei eingetreten. "Die Gemeinschaft, an die wir glauben, ist die Menschheit als Ganzes."

Die Grünen seien keine die Gesellschaft interpretierende, sondern eine die Gesellschaft verändernde Partei und dürften gerade jetzt, wo viele Menschen Hoffnung auf eine grüne Zukunftspolitik hegten, nicht schon Kompromisse denken.

Einzige Bewerberin

Die 29-Jährige gehörte bereits dem erweiterten Landesvorstand an. Sie sitzt im Verbandsgemeinderat Deidesheim. Bei der Bundestagswahl 2017 kandidierte sie für den Wahlkreis Neustadt-Speyer und erhielt 7,6 Prozent der Stimmen.

Khan ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet bei "DivAN", der Koordinierungsstelle Prävention gegen religiös begründete Radikalisierung im Landesamt für Soziales in Mainz.

Gesundheits- und Sozialpolitik im Fokus der Versammlung

Inhaltliche Schwerpunkte seien Gesundheits- und Sozialpolitik, kündigte Parteichef Winkler an. In Anträgen geht es um unbürokratische Garantiesicherung und Kindergrundsicherung statt Hartz IV und einen Mindestlohn von 12 Euro. Die Landesregierung soll eine Strategie gegen Armut entwickeln und in der nächsten Legislaturperiode ein Landesgesundheitsgesetz auf den Weg bringen.

Weitere Anträge drehen sich um schulische Bildung in der digitalen Welt, den Schulbau im 21. Jahrhundert, ein Kulturfördergesetz und Geschwindigkeitsreduzierungen in der Region Nürburgring.