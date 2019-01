per Mail teilen

Wie weit dürfen Kommunen Anlieger für den Straßenausbau zur Kasse bitten? Das beschäftigte am Donnerstag den Landtag. Ein Gesetzentwurf der AfD fand keine Zustimmung.

Ein erster parlamentarischer Versuch, die umstrittenen Straßenausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz abzuschaffen, ist gescheitert. Die Fraktionen der Ampel-Koalition sowie die CDU-Opposition lehnten im Mainzer Landtag einen entsprechenden AfD-Gesetzentwurf ab.

Über Straßenausbaubeiträge können Kommunen Anwohner an den Kosten des Ausbaus von Straßen beteiligen. In Rheinland-Pfalz können Gemeinden zwischen einmaligen und wiederkehrenden Beiträgen wählen. Bei den einmaligen Beiträgen werden nur die Anlieger der jeweiligen Straße zur Kasse gebeten, bei den wiederkehrenden sind es alle Anwohner eines Ortes oder Stadtteils rund um die Ausbaumaßnahme.

Lewentz: Beiträge gerecht

Innenminister Roger Lewentz (SPD) sagte, die Zahl der Verfahren sei angesichts von Millionen Beitragsbescheiden eher gering. Er verteidigte die Beiträge als gerecht. Sie belasteten diejenigen, deren Grundstücke durch den Ausbau einer Straße auch Wertsteigerungen erführen. Die Forderung nach einer Abschaffung der Beiträge nannte Lewentz "reinen Populismus". Die Grünen-Abgeordnete Pia Schellhammer vermutete, AfD und CDU suchten vor den Kommunalwahlen im Mai dieses Jahres nur ein Wahlkampfthema.

AfD: "Unverhältnismäßigen Verwaltungskosten"

Die AfD-Fraktion hatte in ihrem Gesetzentwurf eine Landespauschale anstelle der Beiträge vorgeschlagen - und das schon ab April dieses Jahres. Sie hält 50 Millionen Euro pro Jahr für genügend, das sahen die anderen Fraktionen nicht so. Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Jan Bollinger, kritisierte, Straßenausbaubeiträge seien mit "unverhältnismäßigen Verwaltungskosten" verbunden, eine Abschaffung sei überfällig.

CDU kündigt eigenen Gesetzesentwurf an

Die CDU ist zwar auch dafür, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Der CDU-Politiker Gordon Schnieder sprach sich aber gegen die von der AfD geforderte Pauschale aus. Er kündigte an, man werde "in Kürze" einen eigenen Gesetzentwurf zur Abschaffung der Beiträge vorlegen. Als Ausgleich für die Beiträge der Anwohner will die Union künftig Geld aus dem Landeshaushalt nehmen. Die Entscheidungshoheit für die Ausbaumaßnahmen solle bei den Kommunen bleiben, sagte Schnieder, den Lewentz schließlich als "Umfaller des Jahres" bezeichnete.

Gegner der Ausbaubeiträge sind neben der AfD- und der CDU-Fraktion auch der Steuerzahlerbund und der Eigentümerverband Haus und Grund im Land. Letzterer erklärt, die Beiträge entsprächen nicht mehr der Lebenswirklichkeit und belasteten gerade private Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer unverhältnismäßig.

Straßenausbau beschäftigt Gerichte

Immer wieder beschäftigen Streitigkeiten zwischen Kommunen und Bürgern die Gerichte im Land. 2018 zählten die Verwaltungsgerichte laut Justizministerium insgesamt 115 Verfahren. In 72 davon ging es um wiederkehrende, in 43 Fällen um einmalige Beiträge.

Erst vor einer Woche hatte der Stadtrat in Koblenz beschlossen, dass Bürger für den Straßenausbau keine Beiträge mehr zahlen müssen. Damit stellt sich die Koblenzer SPD gegen die Landes-SPD.